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Hastane inşaatında çalışan 200 işçinin kaldığı konteyner yandı
Hastane inşaatında çalışan 200 işçinin kaldığı konteyner yandı
Antalya’da yapımı devam eden şehir hastanesinde çalışan 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T16:21+0300
2023-01-15T16:21+0300
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hastane
yangın
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Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde yapımı devam eden Antalya Şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre; içeriden dumanların çıktığını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplere konteynerde kalan işçiler de destek verdi. Yaşanan olayın ardından konteynerde kalan işçiler tahliye edildi. Bazı işçiler ise dumandan etkilenen arkadaşlarına ve ekiplere ayran getirerek destek verdi. Alev alev yanan konteyner kısa surede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, 200 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer konteynerlere sıçramaması ise olabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230110/kaz-daglarinda-orman-yangini-1065579425.html
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türkiye, hastane, yangın
türkiye, hastane, yangın

Hastane inşaatında çalışan 200 işçinin kaldığı konteyner yandı

16:21 15.01.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİRHastane inşaatında çalışan 200 işçinin kaldığı konteyner yandı
Hastane inşaatında çalışan 200 işçinin kaldığı konteyner yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR
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Antalya’da yapımı devam eden şehir hastanesinde çalışan 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde yapımı devam eden Antalya Şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; içeriden dumanların çıktığını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplere konteynerde kalan işçiler de destek verdi. Yaşanan olayın ardından konteynerde kalan işçiler tahliye edildi. Bazı işçiler ise dumandan etkilenen arkadaşlarına ve ekiplere ayran getirerek destek verdi. Alev alev yanan konteyner kısa surede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, 200 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer konteynerlere sıçramaması ise olabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.
Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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