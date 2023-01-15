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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından, 1,5 yıldır maaş alamadığını ve buna rağmen takımını şikayet etmediğini... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
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gaziantep futbol kulübü
erol bulut
spor
maaş
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe’ye evinde 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.Bulut açıklamasında şunları ifade etti:
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gaziantep futbol kulübü, erol bulut, maaş
gaziantep futbol kulübü, erol bulut, maaş

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum

22:51 15.01.2023 (güncellendi: 22:52 15.01.2023)
© İHAErol Bulut
Erol Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından, 1,5 yıldır maaş alamadığını ve buna rağmen takımını şikayet etmediğini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe’ye evinde 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Bulut açıklamasında şunları ifade etti:

“Bugün mağlup olmamamız gereken bir oyun oynadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bireysel hatadan gol yedik. Gol pozisyonlarımız vardı. 11’e 11 oynasaydık kazanabilirdik.Fenerbahçe’ye karşı 10 kişi kaldık. İyi pas yapan bir takım Fenerbahçe, biz de 10 kişi pozisyona giremedik. Sagal hata yaptı takımını 10 kişi bıraktı, takımının yenilmesine sebep oldu. Bunları konuştuk biz ancak maçın ortamında maalesef oluyor böyle şeyler. 70 dakika iyi oynadık ama karttan sonra düştük.

Şu an yönetim olarak bir muhatap bulamıyoruz. Önümüzdeki hafta bir yönetim gelirse oturup konuşmamız gerekiyor. Çünkü eksiklerimiz var. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim. Futbolcular tüm bu olumsuzlukları sahaya yansıtmadı. Bugün iyi mücadele ettiler. En az 4-5 tane futbolcuyu transfer etmemiz gerekiyor. Özellikle hücumda oyuncu gerekiyor.”

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