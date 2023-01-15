Türkiye
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230115/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak-1065761607.html
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T10:46+0300
2023-01-15T10:46+0300
ekonomi
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
tüketici
ödeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104174/86/1041748695_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eea682a8499b4e05ea9a5af5761155fe.jpg
EPDK'den yapılan açıklamada, son aylarda uluslararası piyasalardaki olağanüstü maliyet artışlarının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerin bu maliyet artışlarından korunması için 1 Nisan 2022'de AUF'un geçici bir süre için uygulamaya alındığı anımsatıldı.Ekim 2022'de 6 ay uzatılan mekanizmanın katkısıyla Türkiye'de hiçbir santralin kapatılmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ’a sunularak güvence altına alınmıştır.Perşembe günü yapılan toplantıda kurulumuz bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20220923/epdk-vergi-kaciranlarin-lisansini-iptal-edebilecek-1061538141.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104174/86/1041748695_259:0:1159:675_1920x0_80_0_0_d5d2ce698e1dc354145e119d1a19ea85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), tüketici, ödeme
türkiye, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), tüketici, ödeme

EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak

10:46 15.01.2023
© Fotoğraf : TwitterEPDK
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi.
EPDK'den yapılan açıklamada, son aylarda uluslararası piyasalardaki olağanüstü maliyet artışlarının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerin bu maliyet artışlarından korunması için 1 Nisan 2022'de AUF'un geçici bir süre için uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Ekim 2022'de 6 ay uzatılan mekanizmanın katkısıyla Türkiye'de hiçbir santralin kapatılmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ’a sunularak güvence altına alınmıştır.
Perşembe günü yapılan toplantıda kurulumuz bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermiştir. Faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır."
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
EKONOMİ
EPDK, vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek
23 Eylül 2022, 11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала