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En güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi
En güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi
Afyonkarahisar’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T18:58+0300
2023-01-15T18:58+0300
türkiye
tavuk
kaz
tavşan
yarışma
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Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması ödül töreni Sandıklı Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada gerçekleştirildi.Gösteride federasyon bünyesindeki 50 dernek üyesi tarafından tavşan, kaz, güvercin, tavuk ve horozlardan oluşan bin 500’e yakın hayvan yarıştı. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören etkinlikte 90 ile 97 puan arasından puanlanarak ödüllendirilen hayvanların sahiplerine Türkiye Şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük ve onursal kupa ödülleri verildi. Kupa ödül törenine Kaymakam Mehmet Sülün, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, Organizasyonun düzenlendiği fabrikanın sahibi İsmail Elibol, Sandıklı Süs Tavukları yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kaymakam Sülün, “Tavuk deyince aklıma sadece birkaç çeşit gelirdi. Ama bugün çocuklarımla birlikte bu salonu gezdiğimde Allah’ın sanatı karşısında maşallah demekten kendimi alamadım. Aslında biz sadece burada tavuk görmedik, kanatlı hayvanları görmedik. Aynı zamanda bir eğitim ortamı olduğunu da gördük. Çünkü buraya gelen insanlar, buraya gelen çocuklar, buraya gelen hanımefendi ve beyler bundan sonra ben eminim ki hayvanlara çok daha farklı bir gözle bakacaklar” diye konuştu.
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tavuk, kaz, tavşan, yarışma
tavuk, kaz, tavşan, yarışma

En güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi

18:58 15.01.2023
© İHA / ALİ BAYARAfyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi.
Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA / ALİ BAYAR
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Afyonkarahisar’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi.
Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması ödül töreni Sandıklı Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada gerçekleştirildi.
Gösteride federasyon bünyesindeki 50 dernek üyesi tarafından tavşan, kaz, güvercin, tavuk ve horozlardan oluşan bin 500’e yakın hayvan yarıştı. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören etkinlikte 90 ile 97 puan arasından puanlanarak ödüllendirilen hayvanların sahiplerine Türkiye Şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük ve onursal kupa ödülleri verildi. Kupa ödül törenine Kaymakam Mehmet Sülün, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, Organizasyonun düzenlendiği fabrikanın sahibi İsmail Elibol, Sandıklı Süs Tavukları yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Sülün, “Tavuk deyince aklıma sadece birkaç çeşit gelirdi. Ama bugün çocuklarımla birlikte bu salonu gezdiğimde Allah’ın sanatı karşısında maşallah demekten kendimi alamadım. Aslında biz sadece burada tavuk görmedik, kanatlı hayvanları görmedik. Aynı zamanda bir eğitim ortamı olduğunu da gördük. Çünkü buraya gelen insanlar, buraya gelen çocuklar, buraya gelen hanımefendi ve beyler bundan sonra ben eminim ki hayvanlara çok daha farklı bir gözle bakacaklar” diye konuştu.
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