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https://sputniknews.com.tr/20230115/demir-dograma-ustasi-ejderha-yapti-80-kilo-agirliginda-agzindan-alev-puskurtuyor-1065764037.html
Demir doğrama ustası ejderha yaptı: 80 kilo ağırlığında, ağzından alev püskürtüyor
Demir doğrama ustası ejderha yaptı: 80 kilo ağırlığında, ağzından alev püskürtüyor
Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan bu yana... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T13:35+0300
2023-01-15T13:35+0300
yaşam
türkiye
sivas
demir
usta
sanat
ejderha
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Demir doğrama ustası İbrahim Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.‘Çalışmamda bir mesaj vermek istedim’Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda bir de mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.‘Bir kaynak makinem ve spiralim var’Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.
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türkiye, sivas, demir, usta, sanat, ejderha

Demir doğrama ustası ejderha yaptı: 80 kilo ağırlığında, ağzından alev püskürtüyor

13:35 15.01.2023
© İHADemir doğrama ustası ejderha yaptı: 80 kilo ağırlığında, ağzından alev püskürtüyor
Demir doğrama ustası ejderha yaptı: 80 kilo ağırlığında, ağzından alev püskürtüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA
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Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan bu yana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
Demir doğrama ustası İbrahim Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

‘Çalışmamda bir mesaj vermek istedim’

Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda bir de mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.

‘Bir kaynak makinem ve spiralim var’

Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.
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