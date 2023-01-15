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https://sputniknews.com.tr/20230115/bir-sigara-grubundan-daha-1-liralik-indirim-1065764394.html
Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim
Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, PM grubunun birçok üründe 1 liralık indirim yaptığını... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:03+0300
2023-01-15T14:03+0300
türkiye
sigara
indirim
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/sigaraya-indirim-geliyor-1065700624.html
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sigara, indirim
sigara, indirim

Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim

14:03 15.01.2023
© AASigara paketi
Sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, PM grubunun birçok üründe 1 liralık indirim yaptığını açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
EKONOMİ
Sigaraya indirim geliyor
13 Ocak, 09:13
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