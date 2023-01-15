https://sputniknews.com.tr/20230115/bir-sigara-grubundan-daha-1-liralik-indirim-1065764394.html
Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim
Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, PM grubunun birçok üründe 1 liralık indirim yaptığını... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:03+0300
2023-01-15T14:03+0300
2023-01-15T14:03+0300
türkiye
sigara
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/05/1048625028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e0f085f5f228d23b692e7908292ef8be.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/sigaraya-indirim-geliyor-1065700624.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/05/1048625028_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_51585aa83421890c2ea464adac5b8f81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sigara, indirim
Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim
Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, PM grubunun birçok üründe 1 liralık indirim yaptığını açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.