https://sputniknews.com.tr/20230115/bir-sigara-grubundan-daha-1-liralik-indirim-1065764394.html

Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim

Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, PM grubunun birçok üründe 1 liralık indirim yaptığını... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T14:03+0300

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türkiye

sigara

indirim

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230113/sigaraya-indirim-geliyor-1065700624.html

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sigara, indirim