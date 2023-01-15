https://sputniknews.com.tr/20230115/besiktas-deplasmanda-2-golle-galip-1065759248.html

Beşiktaş deplasmanda 2 golle galip

Beşiktaş deplasmanda 2 golle galip

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T01:38+0300

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2023-01-15T01:38+0300

spor

beşiktaş

konyaspor

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Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı54. dakikada Welinton'un uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.56. dakikada Guilherme'nin ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top yandan auta gitti.63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top, auta çıktı.67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. Sol kanattan atak geliştiren N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.83. dakikada Guilherme'nin ortasına Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nu sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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beşiktaş, konyaspor