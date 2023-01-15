https://sputniknews.com.tr/20230115/bbp-genel-baskani-desticiden-yazicioglu-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-dosya-genisletildi-1065757506.html

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Yazıcıoğlu soruşturması'yla ilgili açıklama: Dosya genişletildi

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Yazıcıoğlu soruşturması'yla ilgili açıklama: Dosya genişletildi

BBP) Genel Başkanı Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının açık olduğunu, avukatların yeni... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T00:06+0300

2023-01-15T00:06+0300

2023-01-15T00:06+0300

türkiye

mustafa destici

türkiye

yazıcı

muhsin yazıcıoğlu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüyle ilgili basında yer alan "soruşturma dosyasının yeniden açılmasına karar verildiği" yönündeki haberleri anımsattı."Bir düzeltme yapayım, dosya zaten açıktı, dosya şu anda kapalı değil. Dosya daha önce 2014'te kapatılmıştı, biz parti olarak başından beri müdahiliz, takipçisiyiz, avukatlarımızla camiamızla. Dosyayı yeniden açtırdık. 2016 yılında tekrar takipsizlik kararı verildi" bilgisini paylaşan Destici, bundan 10-15 gün sonra da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığına dikkati çekti.Destici, şöyle devam etti:'Başsavcılık bazı hususlarla ilgili ana soruşturma dosyasını genişletti'Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. bir davanın devam ettiğini belirten Destici, savcılık esas soruşturma dosyasındaki gelişmelerin bu davadaki dosyanın akıbetine etki edecek olması nedeniyle iddianamenin hazırlanmasının beklendiğini aktardı.Ana soruşturma dosyasıyla ilgili olarak da 9 kişilik kaza kırım ve araştırma komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini, emniyet bünyesinde yapılan bir çalışmanın da tamamlandığını belirten Destici, şunları kaydetti:'Devletimiz ve devletimizin kurumlarıyla birlikte dava süreci artık çözülecek'BBP Genel Başkanı Destici, davanın tüm yönleriyle aydınlatılması hususunda ilk günden itibaren hukuk içinde kaldıklarını ve devlete rağmen değil, devletle birlikte çözüm aradıklarını vurgulayarak, "İnşallah devletimiz ve devletimizin kurumlarıyla birlikte dava süreci artık çözülecek ve tüm şüpheler aydınlatılacaktır. Yaşanan bu acı olayda hatası, ihmali, kusuru, kastı, ihaneti olanlar mutlaka hukuk önünde hesabını verecek, biz de Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak, 25 Mart 2009'dan bugüne ve bundan sonrasında bu davanın takibinde olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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mustafa destici, türkiye, yazıcı, muhsin yazıcıoğlu