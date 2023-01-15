https://sputniknews.com.tr/20230115/bbp-genel-baskani-destici-6li-masada-kim-dogru-soyluyor-1065770612.html
BBP Genel Başkanı Destici: 6’lı masada kim doğru söylüyor?
BBP Genel Başkanı Destici: 6’lı masada kim doğru söylüyor?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 6’lı masayı eleştirerek “Demek ki devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, milletin refahı için... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T18:58+0300
2023-01-15T18:58+0300
2023-01-15T19:01+0300
mustafa destici
politika
6'lı masa
bursa
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Bursa Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20-30'lardan yüzde 80'lerin üzerine çıktığını hatırlattı.Mühendislerin, işçilerin, iş insanlarının gayretiyle yüzde 100 yerliliğe ulaşılacağını ifade eden Destici, bu durumdan yabancı ülkelerin rahatsız olduğunu anlattı.Destici, "Lakin bakıyoruz içeride de Kılıçdaroğlu rahatsız, Ali Babacan rahatsız. Şimdi bizim anlamakta zorlandığımız nokta burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, eğer bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanındaysa hangi parti, ne olursa olsun bu gelişmelerden neden rahatsız olur?" dedi.Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var'Geçen hafta Yüksekova ve Hakkari'ye gittiğini, oradan Van'a geçtiğini aktaran Destici, dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:'Cumhur İttifakı'yla yürümeye devam edeceğiz'BBP Genel Başkanı Destici, Millet İttifakı ile ilgili, "Şimdi 6’lı masa var biliyorsunuz. Bu masada milliyetçi, muhafazakar olduklarını ifade eden siyasi partiler de var, İYİ Parti başta olmak üzere. Sayın Akşener, Ali Babacan'a dönüp, 'Sayın Babacan, biz bir masa etrafındayız. Bir ittifak kurduk. Sen nasıl olur da anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı söyleyebilirsin' ya da 'ana dilde ikinci bir dili önerebilirsin. Kardeşim benim Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarla işim olmaz' niye diyemiyor? Bunlar görev dağılımı yapmışlar. Biri ABD'ye mesaj veriyor. Öbürü Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye mesaj veriyor. Birisi PKK'ya mesaj veriyor. Birisi de başka yerlere mesaj veriyor. Onun için bunlardan hayır çıkmaz. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için hayır gelmez, hayır beklenmez. Onun için biz inandığımız yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Türkiye’nin istikrarlı bir sistemle yönetildiğini söyleyen Destici açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
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mustafa destici, 6'lı masa, bursa
mustafa destici, 6'lı masa, bursa
BBP Genel Başkanı Destici: 6’lı masada kim doğru söylüyor?
18:58 15.01.2023 (güncellendi: 19:01 15.01.2023) Abone ol
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 6’lı masayı eleştirerek “Demek ki devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, milletin refahı için değil, kendi alacakları cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık için konuşuyorlar. Sonra çıkıp yalanlıyorlar. 6’lı masada kim doğru söylüyor?” dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Bursa Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20-30'lardan yüzde 80'lerin üzerine çıktığını hatırlattı.
Mühendislerin, işçilerin, iş insanlarının gayretiyle yüzde 100 yerliliğe ulaşılacağını ifade eden Destici, bu durumdan yabancı ülkelerin rahatsız olduğunu anlattı.
Destici, "Lakin bakıyoruz içeride de Kılıçdaroğlu rahatsız, Ali Babacan rahatsız. Şimdi bizim anlamakta zorlandığımız nokta burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, eğer bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanındaysa hangi parti, ne olursa olsun bu gelişmelerden neden rahatsız olur?" dedi.
Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada da başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi olmak üzere oradaki tüm katılımcılar elbette ki bu başarıyı alkışladılar. Biz de alkışlıyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyorsun? Efendim neymiş, askerler niye alkışlamışlar. Alkışlar. Elbette alkışlayacaklar. Bu eser, bu imal edilen fırtına obüsleri başta olmak üzere savunma sanayimizde, kendi yerli fabrikalarımızda, yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz tarafından imal edilen bu ürünlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Elbette alkışlayacaklar, niye alkışlamasınlar? Esas alkışlamayanı ya da 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekiyor. Tabii Babacan eksik kalır mı? Kalmıyor. O da Baykar'a yükleniyor."
'İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var'
Geçen hafta Yüksekova ve Hakkari'ye gittiğini, oradan Van'a geçtiğini aktaran Destici, dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"İşte bunda da bu İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var. Babacan bundan rahatsız oluyor. Onlar istiyorlar ki eskisi gibi olsun. Teröristler oralarda cirit atsınlar ve bunlar da bundan memnun olsunlar. Buna karşı çıkmak ya da çamur atmak ya da iftira atmak ancak bundan dolayı olabilir. Bir Türk siyasetçi, bir Türk vatandaşı niye bundan rahatsız olsun ki? Eğer bundan rahatsız oluyorsa demek ki onunla ilgili bir problem vardır demektir. Bu arkadaş geçtiğimiz günlerde ne dedi? 'Anayasamızdan Türklük kavramı çıkarılsın' diyor. O da yetmiyor 'ana dilde eğitim de değişsin' diyor. Ey Babacan, sen Türkün ve Türklüğün nesinden rahatsızsın? Eğer bunu, sırf ağa babalarına yaranmak için yapıyorsan açıkça millete ifade etmelisin. Yok emperyalistlerin maşası olarak 40 yıldır Türkiye'nin enerjisini tüketmek için kullandıkları PKK ve onun uzantılarına şirin gözükmek istiyorsan onların akıbeti neyse senin akıbetin de o olur."
'Cumhur İttifakı'yla yürümeye devam edeceğiz'
BBP Genel Başkanı Destici, Millet İttifakı ile ilgili, "Şimdi 6’lı masa var biliyorsunuz. Bu masada milliyetçi, muhafazakar olduklarını ifade eden siyasi partiler de var, İYİ Parti başta olmak üzere. Sayın Akşener, Ali Babacan'a dönüp, 'Sayın Babacan, biz bir masa etrafındayız. Bir ittifak kurduk. Sen nasıl olur da anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı söyleyebilirsin' ya da 'ana dilde ikinci bir dili önerebilirsin. Kardeşim benim Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarla işim olmaz' niye diyemiyor? Bunlar görev dağılımı yapmışlar. Biri ABD'ye mesaj veriyor. Öbürü Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye mesaj veriyor. Birisi PKK'ya mesaj veriyor. Birisi de başka yerlere mesaj veriyor. Onun için bunlardan hayır çıkmaz. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için hayır gelmez, hayır beklenmez. Onun için biz inandığımız yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin istikrarlı bir sistemle yönetildiğini söyleyen Destici açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
“Her bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. En az bir tane de bakanlık olacakmış. Arkadaşlar demek ki 10 toplantıdır cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık pazarlığı yapıyormuş. Sağ olasın Davutoğlu, bunu söyledin, milletimiz de bunu işitti. Demek ki devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, milletin refahı için değil, kendi alacakları cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık için konuşuyorlar. Daha sonra da bir televizyoncu, gazeteci açıklıyor. ‘9 bin kadro hazır’ diyor. Kazanırlarsa geldikleri gün il valilerinden, emniyet müdürlerinden, kaymakamlardan, rektörlere kadar bir günde hepsini değiştirecekler. Yani bu gerçekten inanılır gibi şeyler değil. Lakin adamı da söylediğine pişman ettiler. Sonra birisi çıktı dedi ki ‘Oyu kadar konuşsun’. Öbürü çıktı dedi ki, ‘Onun söylediği doğru değil’, öbürü çıktı dedi ki ‘Biz henüz bu konuları konuşmadık’. Kim doğru söylüyor? 6’lı masada kim doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu mu? Ona mı bakacağız? Sayın Akşener mi? Davutoğlu mu? Babacan mı? Diğerleri mi? Kim, hanginiz doğru söylüyorsunuz. Hepsi birbirini yalanlıyor. Bir taraftan hukuk diyeceksiniz. Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz. Bir taraftan milli irade diyeceksiniz. Bir taraftan mevcut cumhurbaşkanını, hükümeti anayasaya uymaya davet edeceksiniz. Yasalara uymaya davet edeceksiniz. Bu ne yaman bir çelişki. Ve ne yaman bir tutarsızlık ve ikiyüzlülük. Onun için onlardan bu millete fayda gelmez. Bu devlete fayda gelmez. İnananlara, milliyetçiliğe, maneviyatçılığa, ahlaka önem verenlere hiç fayda gelmez. Yani bunlar maazallah böyle bir yetki ellerine geçirseler biri bir tarafından çekecek, öbürü öbür tarafından çekecek. Yönetilemeyecek ve Allah korusun Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi kaosa gidecek bir Türkiye gördüğümüz” ifadelerini kullandı.