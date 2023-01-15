https://sputniknews.com.tr/20230115/baskasinin-yerine-ehliyet-sinavina-giren-8-kisi-yakalandi-1065766673.html
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı
Erzincan’da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler yakalandı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T15:47+0300
2023-01-15T15:47+0300
2023-01-15T15:47+0300
türkiye
erzincan
ehliyet sınavı
polis
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Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, okulda başkasının yerine sınava girdikleri belirlenen 8 kişiyi yakaladı.Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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erzincan, ehliyet sınavı, polis
erzincan, ehliyet sınavı, polis
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı
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Erzincan’da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler yakalandı.
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, okulda başkasının yerine sınava girdikleri belirlenen 8 kişiyi yakaladı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.