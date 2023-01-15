https://sputniknews.com.tr/20230115/baskasinin-yerine-ehliyet-sinavina-giren-8-kisi-yakalandi-1065766673.html

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı

Erzincan’da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler yakalandı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T15:47+0300

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türkiye

erzincan

ehliyet sınavı

polis

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Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, okulda başkasının yerine sınava girdikleri belirlenen 8 kişiyi yakaladı.Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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erzincan, ehliyet sınavı, polis