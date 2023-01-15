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Bakan Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki: 'Saldıranlar ya haindir ya embesildir'
Bakan Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki: 'Saldıranlar ya haindir ya embesildir'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA), Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirterek, "Bayraktar İHA, dünyanın... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T13:48+0300
2023-01-15T13:48+0300
politika
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
iha
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, iha, abd, türkiye
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, iha, abd, türkiye

Bakan Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki: 'Saldıranlar ya haindir ya embesildir'

13:48 15.01.2023
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA), Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirterek, "Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İHA'lar, Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar ya ajandır ya haindir ya embesildir. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler."
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