Bakan Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki: 'Saldıranlar ya haindir ya embesildir'

"İHA'lar, Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar ya ajandır ya haindir ya embesildir. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler."