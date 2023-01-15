https://sputniknews.com.tr/20230115/bakan-akar-ingiliz-mevkidasinin-davetlisi-olarak-londraya-gitti--1065774518.html
Bakan Akar İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra’ya gitti
Bakan Akar İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra’ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T21:55+0300
2023-01-15T21:55+0300
2023-01-15T21:55+0300
dünya
hulusi akar
ingiltere
ben wallace
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Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olan Bakan Akar’ın, ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacağı aktarıldı.
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hulusi akar, ingiltere, ben wallace
hulusi akar, ingiltere, ben wallace
Bakan Akar İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra’ya gitti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak Londra’ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olan Bakan Akar’ın, ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacağı aktarıldı.