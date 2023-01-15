https://sputniknews.com.tr/20230115/avukati-acikladi-netflixten-sedat-pekere-teklif-geldi-1065763079.html
Avukatı açıkladı: Netflix’ten Sedat Peker’e teklif geldi
Avukatı açıkladı: Netflix’ten Sedat Peker’e teklif geldi
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Sedat Peker'e Netflix'ten teklif geldiğini açıkladı. Barkın, "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB'ye düştüğü zaman bunu... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T12:55+0300
2023-01-15T12:55+0300
2023-01-15T12:55+0300
türkiye
sedat peker
netflix
ersan barkın
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/17/1044567240_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_ef5b7d3ea3030fd70acca08734a78ddd.jpg
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün programında Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiğini açıkladı.Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.Barkın, ayrıca Peker’e suikast girişiminde bulunan bir kişinin BAE’de tutuklu olduğunu söyledi. Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/17/1044567240_116:0:884:576_1920x0_80_0_0_30671f0ff1cf0bdfd631661c3b4ffe7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sedat peker, netflix, ersan barkın, teklif
sedat peker, netflix, ersan barkın, teklif
Avukatı açıkladı: Netflix’ten Sedat Peker’e teklif geldi
Abone ol
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Sedat Peker'e Netflix'ten teklif geldiğini açıkladı. Barkın, "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" dedi.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün programında
Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiğini açıkladı.
Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.
Barkın, ayrıca Peker’e suikast girişiminde bulunan bir kişinin BAE’de tutuklu olduğunu söyledi. Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor” ifadelerini kullandı.