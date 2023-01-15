https://sputniknews.com.tr/20230115/avukati-acikladi-netflixten-sedat-pekere-teklif-geldi-1065763079.html

Avukatı açıkladı: Netflix’ten Sedat Peker’e teklif geldi

Avukatı açıkladı: Netflix’ten Sedat Peker’e teklif geldi

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Sedat Peker'e Netflix'ten teklif geldiğini açıkladı. Barkın, "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB'ye düştüğü zaman bunu... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T12:55+0300

2023-01-15T12:55+0300

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türkiye

sedat peker

netflix

ersan barkın

teklif

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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün programında Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiğini açıkladı.Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.Barkın, ayrıca Peker’e suikast girişiminde bulunan bir kişinin BAE’de tutuklu olduğunu söyledi. Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor” ifadelerini kullandı.

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sedat peker, netflix, ersan barkın, teklif