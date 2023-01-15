https://sputniknews.com.tr/20230115/antalyada-yagmur-sulari-nedeniyle-evlerinden-cikamayanlar-is-makinasiyla-tasiniyor-1065768213.html

Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sağanak sonrası biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kalan birçok mahalle sakini, belediyenin iş makinesiyle evlerinden... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T16:31+0300

2023-01-15T16:31+0300

2023-01-15T16:31+0300

türkiye

antalya

yağmur

sel

iş makinesi

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Kentte 11 Ocak'ta başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış, Yeniköy Mahallesi'nin çukurda kalan bazı kısımlarında büyük su birikintilerine neden oldu. Genelde müstakil ev ve villaların yer aldığı bölgedeki yağmur sularının tahliyesini sürdüren belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine de yardımcı oluyor. İşe veya alıverişe gitmek için dışarı çıkması gerekenler, çağırdıkları belediyenin iş makinesinin kepçesine binerek evlerinden çıkabiliyor.‘Bölgedeki evler pahalı ama yaşadığımız durum acınası’Mahalle sakinlerinden Yasin Atik, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi. İhmalkarlık nedeniyle ev sahiplerinin mağdur olduğunu belirten Atik, "Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz, aramadığımız kurum kalmadı. Herkes 'bizim alanımız değil' diyor. Bölgedeki evler pahalı ama yaşadığımız durum acınası" dedi.Murat Şenol da yaklaşık 20 senedir yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığını ifade etti. İmara açılmış bölgenin altyapısının yıllardır yapılmadığını dile getiren Şenol, "Buraya insanlar milyonluk yatırım yapıyor ama mağdur oluyor. Ne kadar dilekçe versek de herhangi bir çözüm yok. Her sene kepçelerle insanlar kurtarılıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardım etsinler" diye konuştu.

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antalya, yağmur, sel, iş makinesi