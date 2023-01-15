https://sputniknews.com.tr/20230115/ankarada-afgan-uyruklu-5-kisiyi-olduren-zanli-afganistanda-yakalandi-1065764758.html

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Afganistan'da yakalandı

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Afganistan'da yakalandı

Ankara'da 5 Afgan uyrukluyu öldürdüğü belirlenen Muhammed Omar Yusufi, başkent polisinin takibiyle Afganistan'da yakalandı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T14:25+0300

2023-01-15T14:25+0300

2023-01-15T14:25+0300

türkiye

türkiye

afganistan

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764611_0:65:891:566_1920x0_80_0_0_e878e57116f0c9017d03ab872d9bcb14.jpg

10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmasının ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi.Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu belirledi.Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de tespit edildi.Şüpheli ülkesinde tutuklandıŞüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi.Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı.Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.Ne olmuştu?Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

türkiye

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, afganistan, göçmen