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https://sputniknews.com.tr/20230115/ahmet-hakan-nebatinin-keyfi-yerinde-1065760775.html
Ahmet Hakan: Nebati’nin keyfi yerinde
Ahmet Hakan: Nebati’nin keyfi yerinde
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle uzun bir görüşme yaptığını dile getiren Ahmet Hakan, 'Bakan Nebati'nin keyfi yerinde' diye yazdı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T09:45+0300
2023-01-15T09:46+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
ahmet hakan
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini yazdı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.Hakan yazısında, “Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumuzda ‘Keyfim yerinde’ diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti.” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230114/konut-fiyatlari-en-cok-artan-ulke-yuzde-189la-turkiye-oldu-istanbul-ankara-ve-izmir-zirvede-1065749394.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ahmet hakan
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Nebati’nin keyfi yerinde

09:45 15.01.2023 (güncellendi: 09:46 15.01.2023)
© İHA / MURAT KANBER - VEDAT YUNUS İKİZOĞLUHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu ziyaretinde yaptığı açıklamada kimseyi enflasyona ezdirmediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu ziyaretinde yaptığı açıklamada kimseyi enflasyona ezdirmediklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA / MURAT KANBER - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle uzun bir görüşme yaptığını dile getiren Ahmet Hakan, 'Bakan Nebati'nin keyfi yerinde' diye yazdı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini yazdı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.
Hakan yazısında, “Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumuzda ‘Keyfim yerinde’ diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti.” ifadesini kullandı.
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