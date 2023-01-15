https://sputniknews.com.tr/20230115/ahmet-hakan-nebatinin-keyfi-yerinde-1065760775.html

Ahmet Hakan: Nebati’nin keyfi yerinde

Ahmet Hakan: Nebati’nin keyfi yerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle uzun bir görüşme yaptığını dile getiren Ahmet Hakan, 'Bakan Nebati'nin keyfi yerinde' diye yazdı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T09:45+0300

2023-01-15T09:45+0300

2023-01-15T09:46+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

ahmet hakan

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinden izlenimlerini yazdı. Hakan, “Nebati’nin keyfi yerinde” dedi.Hakan yazısında, “Nebati, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte karamsarlığı üzerinden tamamen atmış. ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumuzda ‘Keyfim yerinde’ diye cevap verdi. Gerçekten de gözlerindeki o meşhur ışıltı yeniden belirmişti.” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230114/konut-fiyatlari-en-cok-artan-ulke-yuzde-189la-turkiye-oldu-istanbul-ankara-ve-izmir-zirvede-1065749394.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ahmet hakan