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https://sputniknews.com.tr/20230115/abd-ile-guney-kore-kuzeyin-sinirina-yakin-bir-bolgede-askeri-tatbikat-duzenledi-1065759421.html
ABD ile Güney Kore, Kuzey'in sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi
ABD ile Güney Kore, Kuzey'in sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi
ABD ile Güney Kore, son dönemde füze denemeleriyle bölgede gerilimi tırmandıran Kuzey Kore ile Güney arasındaki sınır yakınlarında ortak askeri tatbikat... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T02:35+0300
2023-01-15T02:35+0300
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güney kore
kuzey kore
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Yonhap'ın haberine göre, sınır kenti Paju’da düzenlenen ortak askeri tatbikata Güney Kore ordusundan bir birlik ile ABD'nin 2. Piyade Tümeni’ne bağlı Stryker Tugay Muharebe Timi katıldı.Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınıra yakın bir bölgede yapılan tatbikata yaklaşık 800 asker katıldı.Güney Kore ordusundan 'Baekho' adı verilen tekerlekli zırhlı araçlar, 'Hyungung' adlı tanksavar füzesinin yanı sıra Stryker zırhlı muharebe araçları ve keşif hava araçları dahil olmak üzere çeşitli araçlar tatbikatta yer aldı.Öte yandan ABD ile Güney Kore, Kuzey'in nükleer silah kullanma ihtimaline karşı gelecek ay yeni bir tatbikat düzenleyecek.11 gün sürmesi planlanan tatbikatın ara verilmeden yapılacak ilk ve en uzun tatbikat olması bekleniyor.Kuzey Kore 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattıKuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang, kasım başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/guney-kore-devlet-baskani-abd-ile-ortak-nukleer-tatbikat-konusunda-gorustuklerini-duyurdu-1065305376.html
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güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat
güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat

ABD ile Güney Kore, Kuzey'in sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi

02:35 15.01.2023
© AFP 2023 / Ed JonesGüney Kore ordusu askerleri
Güney Kore ordusu askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
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ABD ile Güney Kore, son dönemde füze denemeleriyle bölgede gerilimi tırmandıran Kuzey Kore ile Güney arasındaki sınır yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenledi.
Yonhap'ın haberine göre, sınır kenti Paju’da düzenlenen ortak askeri tatbikata Güney Kore ordusundan bir birlik ile ABD'nin 2. Piyade Tümeni’ne bağlı Stryker Tugay Muharebe Timi katıldı.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınıra yakın bir bölgede yapılan tatbikata yaklaşık 800 asker katıldı.
Güney Kore ordusundan 'Baekho' adı verilen tekerlekli zırhlı araçlar, 'Hyungung' adlı tanksavar füzesinin yanı sıra Stryker zırhlı muharebe araçları ve keşif hava araçları dahil olmak üzere çeşitli araçlar tatbikatta yer aldı.
Öte yandan ABD ile Güney Kore, Kuzey'in nükleer silah kullanma ihtimaline karşı gelecek ay yeni bir tatbikat düzenleyecek.
11 gün sürmesi planlanan tatbikatın ara verilmeden yapılacak ilk ve en uzun tatbikat olması bekleniyor.

Kuzey Kore 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.
Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang, kasım başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.
Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
2 Ocak, 20:39
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