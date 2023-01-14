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https://sputniknews.com.tr/20230114/vucic-kosova-basbakani-kurtinin-zelenskiy-gibi-davranmasi-bosuna-1065742509.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova Başbakanı Kurti’nin Zelenskiy gibi davranması boşuna
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova Başbakanı Kurti’nin Zelenskiy gibi davranması boşuna
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin kendini yeni Zelenskiy, Sırbistan’ı da Rusya olarak göstermeye çalışmasının boş uğraş... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T16:52+0300
2023-01-14T16:52+0300
dünya
sırbistan
kosova
vladimir zelenskiy
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic bugün ülkenin kuzeyinde demiryolu inşaatı incelemesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden biri Sırp liderden, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Kosova-Sırbistan sınırının NATO-Rusya sınırına dönüştüğü yönündeki sözlerini değerlendirmesini istedi.Kurti’nin bu sözlerinin, kendini kurban, yeni (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy olarak göstermeye çalıştığı umutsuzluk dolu mesajların bir yenisi olduğunu söyleyen Vucic, Sırbistan’ın, Kosova tarafından değil Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 1244 sayılı kararla belirlenen kendi sınırlarına sahip olduğunu kaydetti.
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sırbistan, kosova, vladimir zelenskiy
sırbistan, kosova, vladimir zelenskiy

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova Başbakanı Kurti’nin Zelenskiy gibi davranması boşuna

16:52 14.01.2023
© REUTERS / LAURA HASANIKosova seçimleri-Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti
Kosova seçimleri-Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© REUTERS / LAURA HASANI
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin kendini yeni Zelenskiy, Sırbistan’ı da Rusya olarak göstermeye çalışmasının boş uğraş olduğunu belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic bugün ülkenin kuzeyinde demiryolu inşaatı incelemesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden biri Sırp liderden, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Kosova-Sırbistan sınırının NATO-Rusya sınırına dönüştüğü yönündeki sözlerini değerlendirmesini istedi.
Kurti’nin bu sözlerinin, kendini kurban, yeni (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy olarak göstermeye çalıştığı umutsuzluk dolu mesajların bir yenisi olduğunu söyleyen Vucic, Sırbistan’ın, Kosova tarafından değil Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 1244 sayılı kararla belirlenen kendi sınırlarına sahip olduğunu kaydetti.
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