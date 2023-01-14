https://sputniknews.com.tr/20230114/vanda-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunmakla-suclanan-4-kisi-tutuklandi-1065732498.html
Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı
Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:39+0300
2023-01-14T00:39+0300
2023-01-14T00:39+0300
türkiye
çocuk istismarı
mahkeme
tutuklama
van
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı belirtildi.İlçedeki Polis Merkezi Amirliği'ne mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret" konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, provokasyon amacı güdülen, kentin güvenliğini ve huzurunu hedef alan, olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı aktarıldı.
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çocuk istismarı, mahkeme, tutuklama, van
çocuk istismarı, mahkeme, tutuklama, van
Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı belirtildi.
İlçedeki Polis Merkezi Amirliği'ne mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret" konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Adli işlem yapılanlar arasında kamu görevlisi ya da yerel siyasetçi bulunmamaktadır."
Açıklamada, provokasyon amacı güdülen, kentin güvenliğini ve huzurunu hedef alan, olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı aktarıldı.