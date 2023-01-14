https://sputniknews.com.tr/20230114/vanda-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunmakla-suclanan-4-kisi-tutuklandi-1065732498.html

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T00:39+0300

2023-01-14T00:39+0300

2023-01-14T00:39+0300

türkiye

çocuk istismarı

mahkeme

tutuklama

van

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı belirtildi.İlçedeki Polis Merkezi Amirliği'ne mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret" konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, provokasyon amacı güdülen, kentin güvenliğini ve huzurunu hedef alan, olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı aktarıldı.

türkiye

van

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Sputnik Türkiye

çocuk istismarı, mahkeme, tutuklama, van