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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrenergo-fuze-saldirilari-sonucunda-enerji-altyapi-tesisleri-hasar-gordu-1065741823.html
Ukrenergo: Füze saldırıları sonucunda enerji altyapı tesisleri hasar gördü
Ukrenergo: Füze saldırıları sonucunda enerji altyapı tesisleri hasar gördü
Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülkedeki enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T16:05+0300
2023-01-14T16:05+0300
ukrayna krizi
ukrenergo
rusya
ukrayna
altyapı
saldırı
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Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın birkaç bölgeye yönelik füze saldırısı sonucunda ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.Şirketin Telegram kanalından yayınlanan açıklamasında, ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin vurulduğu ileri sürülerek hangi tesisler olduğu hakkında bildi verilmedi.Ukrayna'daki enerji sistemindeki sıkıntının devam ettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bölgelere gün boyu geçerli olan tüketim limitleri getirildiği kaydedildi.
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ukrenergo, rusya, ukrayna, altyapı, saldırı
ukrenergo, rusya, ukrayna, altyapı, saldırı

Ukrenergo: Füze saldırıları sonucunda enerji altyapı tesisleri hasar gördü

16:05 14.01.2023
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Multimedya arşivine gidinRusya Pasifik Filosu Günü
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülkedeki enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın birkaç bölgeye yönelik füze saldırısı sonucunda ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.
Şirketin Telegram kanalından yayınlanan açıklamasında, ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin vurulduğu ileri sürülerek hangi tesisler olduğu hakkında bildi verilmedi.
Ukrayna'daki enerji sistemindeki sıkıntının devam ettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bölgelere gün boyu geçerli olan tüketim limitleri getirildiği kaydedildi.
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