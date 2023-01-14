https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrenergo-fuze-saldirilari-sonucunda-enerji-altyapi-tesisleri-hasar-gordu-1065741823.html

Ukrenergo: Füze saldırıları sonucunda enerji altyapı tesisleri hasar gördü

Ukrenergo: Füze saldırıları sonucunda enerji altyapı tesisleri hasar gördü

Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülkedeki enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T16:05+0300

2023-01-14T16:05+0300

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ukrayna krizi

ukrenergo

rusya

ukrayna

altyapı

saldırı

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Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın birkaç bölgeye yönelik füze saldırısı sonucunda ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.Şirketin Telegram kanalından yayınlanan açıklamasında, ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin vurulduğu ileri sürülerek hangi tesisler olduğu hakkında bildi verilmedi.Ukrayna'daki enerji sistemindeki sıkıntının devam ettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bölgelere gün boyu geçerli olan tüketim limitleri getirildiği kaydedildi.

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ukrayna

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ukrenergo, rusya, ukrayna, altyapı, saldırı