https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-basbakani-smigal-iki-yildan-kisa-bir-sure-icinde-ab-uyesi-olmayi-bekliyoruz-1065731949.html

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İki yıldan kısa bir süre içinde AB üyesi olmayı bekliyoruz

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İki yıldan kısa bir süre içinde AB üyesi olmayı bekliyoruz

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakereleri aşamasını geçip iki yıl içinde birliğe tam üye olmayı beklediklerini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

ab

denis şmıgal

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Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin yolunu 2 yıldan kısa bir süre içinde geçmeyi bekliyoruz. Sonra Ukrayna AB’nin tam üyesi olacak” diye yazdı.Ukrayna Başbakanı, bunun için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

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ukrayna, ab, denis şmıgal