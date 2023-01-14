https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-basbakani-smigal-iki-yildan-kisa-bir-sure-icinde-ab-uyesi-olmayi-bekliyoruz-1065731949.html
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İki yıldan kısa bir süre içinde AB üyesi olmayı bekliyoruz
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İki yıldan kısa bir süre içinde AB üyesi olmayı bekliyoruz
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakereleri aşamasını geçip iki yıl içinde birliğe tam üye olmayı beklediklerini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:10+0300
2023-01-14T00:10+0300
2023-01-14T00:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ab
denis şmıgal
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Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin yolunu 2 yıldan kısa bir süre içinde geçmeyi bekliyoruz. Sonra Ukrayna AB’nin tam üyesi olacak” diye yazdı.Ukrayna Başbakanı, bunun için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.
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ukrayna, ab, denis şmıgal
ukrayna, ab, denis şmıgal
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İki yıldan kısa bir süre içinde AB üyesi olmayı bekliyoruz
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakereleri aşamasını geçip iki yıl içinde birliğe tam üye olmayı beklediklerini belirtti.
Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin yolunu 2 yıldan kısa bir süre içinde geçmeyi bekliyoruz. Sonra Ukrayna AB’nin tam üyesi olacak” diye yazdı.
Ukrayna Başbakanı, bunun için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.