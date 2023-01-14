https://sputniknews.com.tr/20230114/the-sun-ingiltere-kieve-12-adet-challenger-2-tanki-gonderecek-1065740321.html
The Sun: İngiltere, Kiev'e 12 adet Challenger 2 tankı gönderecek
The Sun: İngiltere, Kiev'e 12 adet Challenger 2 tankı gönderecek
The Sun gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 12 adet Challenger 2 tankı göndereceğini bildirdi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T14:00+0300
2023-01-14T14:00+0300
2023-01-14T14:00+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
tank
rishi sunak
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Gazetenin İngiliz hükümetinden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 12 adet Challenger 2 tankını göndermeye karar verdi.Gazeteye konuşan kaynak, “Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, savunma için gerekli ekipmanın sağlanması ve savaş alanındaki durumun yeniden dengelenmesinin de buna dahil olduğunu açıkça belirtti” ifadelerini kullandı.Gazeteye göre, 4 adet Challenger 2 tankı Ukrayna’ya ‘hemen’, geri kalan 8 tank ise kısa bir süre sonra teslim edilecek.
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ingiltere, ukrayna, tank, rishi sunak
ingiltere, ukrayna, tank, rishi sunak
The Sun: İngiltere, Kiev'e 12 adet Challenger 2 tankı gönderecek
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The Sun gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 12 adet Challenger 2 tankı göndereceğini bildirdi.
Gazetenin İngiliz hükümetinden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 12 adet Challenger 2 tankını göndermeye karar verdi.
Gazeteye konuşan kaynak, “Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, savunma için gerekli ekipmanın sağlanması ve savaş alanındaki durumun yeniden dengelenmesinin de buna dahil olduğunu açıkça belirtti” ifadelerini kullandı.
Gazeteye göre, 4 adet Challenger 2 tankı Ukrayna’ya ‘hemen’, geri kalan 8 tank ise kısa bir süre sonra teslim edilecek.