https://sputniknews.com.tr/20230114/the-sun-ingiltere-kieve-12-adet-challenger-2-tanki-gonderecek-1065740321.html

The Sun: İngiltere, Kiev'e 12 adet Challenger 2 tankı gönderecek

The Sun: İngiltere, Kiev'e 12 adet Challenger 2 tankı gönderecek

The Sun gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 12 adet Challenger 2 tankı göndereceğini bildirdi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T14:00+0300

2023-01-14T14:00+0300

2023-01-14T14:00+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

tank

rishi sunak

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Gazetenin İngiliz hükümetinden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya 12 adet Challenger 2 tankını göndermeye karar verdi.Gazeteye konuşan kaynak, “Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, savunma için gerekli ekipmanın sağlanması ve savaş alanındaki durumun yeniden dengelenmesinin de buna dahil olduğunu açıkça belirtti” ifadelerini kullandı.Gazeteye göre, 4 adet Challenger 2 tankı Ukrayna’ya ‘hemen’, geri kalan 8 tank ise kısa bir süre sonra teslim edilecek.

ingiltere

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ingiltere, ukrayna, tank, rishi sunak