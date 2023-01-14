https://sputniknews.com.tr/20230114/rus-vekil-abd-disisleri-washingtonun-rusyanin-icislerine-mudahale-carkini-hizlandiriyor-1065739441.html

Rus vekil: ABD Dışişleri, Washington’un Rusya'nın içişlerine müdahale çarkını hızlandırıyor

Rus vekil: ABD Dışişleri, Washington’un Rusya'nın içişlerine müdahale çarkını hızlandırıyor

Rusya Devlet Duması Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Washington’un Rusya'nın iç işlerine müdahale çarkının ABD Dışişleri... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T11:47+0300

2023-01-14T11:47+0300

2023-01-14T11:47+0300

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Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi'nin Telegram hesabından yayınlanan açıklamada Piskarev, “ABD Dışişleri Bakanlığı, sözde siyasi tutsakları korumak için ‘hukuki sebep olmadan’ sloganıyla yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Böylece iç işlerimize müdahale çarkı yeni bir ivme kazanıyor. ABD'nin aşırılıkçılık ve terörizmden hüküm giymiş suçluları, modern Nazileri ve yabancı etki altındaki ajanları korumak için Rus yargı sistemine uyguladığı baskı artık aslında resmi düzeyde ilan ediliyor” ifadelerini kullandı.Piskarev, Rusya'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki aktivistlere, ABD'nin çıkarlarına yönelik siyasi ve insan hakları faaliyetlerinde ABD büyükelçiliklerinden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan destek sözü verildiğini belirterek, Washington’nun Kongre binası önündeki protestocuları ‘iç terörist’ ilan ederek ve muhalif görüşleri nedeniyle yıllarca hapse mahkum ederek gürültülü söylemini değersiz kıldığını kaydetti.

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