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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/rus-senator-puskov-ukrayna-krizi-abdnin-varligini-tehdit-ediyor-1065743977.html
Rus Senatör Puşkov: Ukrayna krizi, ABD'nin varlığını tehdit ediyor
Rus Senatör Puşkov: Ukrayna krizi, ABD'nin varlığını tehdit ediyor
Rus senatör Puşkov, Ukrayna krizinin Batı için 21. yüzyılın en önemli çatışması haline geldiğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T17:36+0300
2023-01-14T17:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ihtilafının Batı için 21. yüzyılın en önemli çatışması haline geldiğini ve ABD’nin varlığını tehdit ettiğini ifade etti.Puşkov, “Avrupa ülkelerinin seçtiği yol, ekonomileri ve refahlarına büyük zarar veriyor. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gereken yeni bir göçmen dalgasına yol açıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın ötesine geçmesi durumunda kendileri için de tehdit oluşturacak ve Rusya ile Batı'yı doğrudan karşı karşıya getirecek” ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD’nin kendi varlığını da tehlikeye attığına vurgu yapan senatör, “Batı bu çatışmaya boğazına kadar bulaşmış durumda. Ancak, durup gerçek ve potansiyel hasarı değerlendirmek yerine, kendisini manevra özgürlüğünden ve Ukrayna jeopolitik bataklığından büyük siyasi ve itibarsal kayıplar yaşamadan çıkma fırsatından mahrum bırakarak daha da ileriye gidiyor” ifadelerine yer verdi.
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rusya, ukrayna, abd
rusya, ukrayna, abd

Rus Senatör Puşkov: Ukrayna krizi, ABD'nin varlığını tehdit ediyor

17:36 14.01.2023
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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Rus senatör Puşkov, Ukrayna krizinin Batı için 21. yüzyılın en önemli çatışması haline geldiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ihtilafının Batı için 21. yüzyılın en önemli çatışması haline geldiğini ve ABD’nin varlığını tehdit ettiğini ifade etti.
Puşkov, “Avrupa ülkelerinin seçtiği yol, ekonomileri ve refahlarına büyük zarar veriyor. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gereken yeni bir göçmen dalgasına yol açıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın ötesine geçmesi durumunda kendileri için de tehdit oluşturacak ve Rusya ile Batı'yı doğrudan karşı karşıya getirecek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD’nin kendi varlığını da tehlikeye attığına vurgu yapan senatör, “Batı bu çatışmaya boğazına kadar bulaşmış durumda. Ancak, durup gerçek ve potansiyel hasarı değerlendirmek yerine, kendisini manevra özgürlüğünden ve Ukrayna jeopolitik bataklığından büyük siyasi ve itibarsal kayıplar yaşamadan çıkma fırsatından mahrum bırakarak daha da ileriye gidiyor” ifadelerine yer verdi.
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