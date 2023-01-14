https://sputniknews.com.tr/20230114/roscosmos-uuideki-partnerlerimizle-birlikte-soyuz-ms-22nin-guvenligi-icin-tedbirler-alindi-1065745450.html

Roscosmos: UUİ’deki partnerlerimizle birlikte Soyuz MS-22’nin güvenliği için tedbirler alındı

Roscosmos: UUİ’deki partnerlerimizle birlikte Soyuz MS-22’nin güvenliği için tedbirler alındı

Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) partnerle birlikte, Soyuz MS-23 uzay aracı gelinceye kadar arızalı Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatının... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T18:53+0300

2023-01-14T18:53+0300

2023-01-14T18:53+0300

dünya

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu

soyuz

soyuz-ms

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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “UUİ ve Soyuz MS-22 aracının sistemleri normal çalışıyor, lakin Soyuz MS-23 gelinceye kadar olası kaza durumunda, mürettebatın acilen Dünya’ya tahliye edilmesi gerekecek. Francisco Rubio’nun koltuğunun geçici olarak Soyuz MS-22’den Crew Dragon uzay aracına taşınmasına karar verildi (çalışmalar 17-18 Ocak’ta yapılacak). Acil tahliye gerekirse Francisco Rubio bu araçla Dünya’ya dönecek” ifadesine yer verildi.Bu durumda, Rus kozmonotların da soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracıyla döneceği ifade edildi. Üç yerine iki pilotun inişinin, araç içindeki sıcaklık ve nem oranını düşürme fırsatını vereceğinden daha güvenli olacağı belirtildi.Soyuz MS-23 aracı UUİ’ye ulaştıktan sonra Rus kozmonot ve NASA astronotunun koltukları bu araca taşınacak.Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile NASA astronotu Francisco Rubio’nun UUİ’ye geldiği Soyuz MS-22 uzay aracında, 15 Aralık 2022 tarihinde, soğutma sisteminde hasar ve sızıntı meydana gelmişti.

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roscosmos, uluslararası uzay istasyonu, soyuz, soyuz-ms