https://sputniknews.com.tr/20230114/roscosmos-uuideki-partnerlerimizle-birlikte-soyuz-ms-22nin-guvenligi-icin-tedbirler-alindi-1065745450.html
Roscosmos: UUİ’deki partnerlerimizle birlikte Soyuz MS-22’nin güvenliği için tedbirler alındı
Roscosmos: UUİ’deki partnerlerimizle birlikte Soyuz MS-22’nin güvenliği için tedbirler alındı
Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) partnerle birlikte, Soyuz MS-23 uzay aracı gelinceye kadar arızalı Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatının... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T18:53+0300
2023-01-14T18:53+0300
2023-01-14T18:53+0300
dünya
roscosmos
uluslararası uzay istasyonu
soyuz
soyuz-ms
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “UUİ ve Soyuz MS-22 aracının sistemleri normal çalışıyor, lakin Soyuz MS-23 gelinceye kadar olası kaza durumunda, mürettebatın acilen Dünya’ya tahliye edilmesi gerekecek. Francisco Rubio’nun koltuğunun geçici olarak Soyuz MS-22’den Crew Dragon uzay aracına taşınmasına karar verildi (çalışmalar 17-18 Ocak’ta yapılacak). Acil tahliye gerekirse Francisco Rubio bu araçla Dünya’ya dönecek” ifadesine yer verildi.Bu durumda, Rus kozmonotların da soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracıyla döneceği ifade edildi. Üç yerine iki pilotun inişinin, araç içindeki sıcaklık ve nem oranını düşürme fırsatını vereceğinden daha güvenli olacağı belirtildi.Soyuz MS-23 aracı UUİ’ye ulaştıktan sonra Rus kozmonot ve NASA astronotunun koltukları bu araca taşınacak.Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile NASA astronotu Francisco Rubio’nun UUİ’ye geldiği Soyuz MS-22 uzay aracında, 15 Aralık 2022 tarihinde, soğutma sisteminde hasar ve sızıntı meydana gelmişti.
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roscosmos, uluslararası uzay istasyonu, soyuz, soyuz-ms
roscosmos, uluslararası uzay istasyonu, soyuz, soyuz-ms
Roscosmos: UUİ’deki partnerlerimizle birlikte Soyuz MS-22’nin güvenliği için tedbirler alındı
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Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) partnerle birlikte, Soyuz MS-23 uzay aracı gelinceye kadar arızalı Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatının her türlü kazaya karşı güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “UUİ ve Soyuz MS-22 aracının sistemleri normal çalışıyor, lakin Soyuz MS-23 gelinceye kadar olası kaza durumunda, mürettebatın acilen Dünya’ya tahliye edilmesi gerekecek. Francisco Rubio’nun koltuğunun geçici olarak Soyuz MS-22’den Crew Dragon uzay aracına taşınmasına karar verildi (çalışmalar 17-18 Ocak’ta yapılacak). Acil tahliye gerekirse Francisco Rubio bu araçla Dünya’ya dönecek” ifadesine yer verildi.
Bu durumda, Rus kozmonotların da soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracıyla döneceği ifade edildi. Üç yerine iki pilotun inişinin, araç içindeki sıcaklık ve nem oranını düşürme fırsatını vereceğinden daha güvenli olacağı belirtildi.
Soyuz MS-23 aracı UUİ’ye ulaştıktan sonra Rus kozmonot ve NASA astronotunun koltukları bu araca taşınacak.
Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile NASA astronotu Francisco Rubio’nun UUİ’ye geldiği Soyuz MS-22 uzay aracında, 15 Aralık 2022 tarihinde, soğutma sisteminde hasar ve sızıntı meydana gelmişti.