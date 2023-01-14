https://sputniknews.com.tr/20230114/romanya-calismak-istemeyen-ukraynali-siginmacilara-finansmani-kisabilir-1065745897.html

‘Romanya, çalışmak istemeyen Ukraynalı sığınmacılara finansmanı kısabilir’

‘Romanya, çalışmak istemeyen Ukraynalı sığınmacılara finansmanı kısabilir’

Romanya yönetiminin, iş bulmayan Ukraynalı sığınmacılara mali yardımı kesmeye hazırlandığı belirtildi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T19:05+0300

2023-01-14T19:05+0300

2023-01-14T19:05+0300

ukrayna krizi

romanya

sığınmacı

ukrayna

ukrayna krizi

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Romen Pro TV kanalının haberinde, “Ukraynalı sığınmacılara yardım için 500 milyon euro’dan fazla devlet, özel kuruluşlar ve BM kuruluşlarından gelen parayı harcayan yetkililerimiz şimdi mali desteği azaltmayı düşünüyor. Bazı hükümet kaynaklarına göre, yetkililer sığınmacıları çalışmaya ve Romence öğrenmeye teşvik etmek için büyük değişiklikler yapmayı değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.Halihazırda Romanya’da, her bir Ukrayna vatandaşı koşulsuz olarak en az 2 bin ley (en az 8 bin TL) alabiliyor. Ülke yönetimi önümüzdeki ilkbahardan itibaren bu parayı aile başına ve sadece sığınmacıların çalışması ve çocuklarının okula gitmesi şartıyla vermeyi planlıyor.Resmi verilere göre, Romanya yönetimi 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukraynalı sığınmacılar için 565 milyon euro harcadı. Bu rakamın en az 100 milyonluk kısmı gıda ve konaklamaya harcandı.

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romanya, sığınmacı, ukrayna, ukrayna krizi