https://sputniknews.com.tr/20230114/prof-selcuk-sirinden-7-adimda-daha-yasanilabilir-turkiye-recetesi-1065741528.html
Prof. Selçuk Şirin’den 7 adımda daha yaşanabilir Türkiye reçetesi
Prof. Selçuk Şirin’den 7 adımda daha yaşanabilir Türkiye reçetesi
Prof. Selçuk Şirin, ‘Ya Adalet Ya Sefalet’ adlı son kitabıyla ilgili, “7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl anlatabilirim dedim bu kitabı yazdım. Şimdi... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T15:42+0300
2023-01-14T15:42+0300
2023-01-14T15:43+0300
akşam postasi
radyo
selçuk şirin
türkiye
kitap
bilim
eğitim
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Eğitimci yazar Prof. Selçuk Şirin, son kitabı ‘Ya Adalet Ya Sefalet’i Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Şirin, “7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl anlatabilirim dedim bu kitabı yazdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de yanlış olacak bir karar verdim ve dedim ki ben tek kitapta Türkiye’nin bütün meselelerini ele alacağım ve bu sorunlara çözüm önereceğim. Zor bir işmiş, iki yılımı aldı” dedi.Prof. Şirin’in anlattıklarından satırbaşları şöyle:Neden 7 mesele?
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
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radyo, selçuk şirin, türkiye, kitap, bilim, eğitim
radyo, selçuk şirin, türkiye, kitap, bilim, eğitim
Prof. Selçuk Şirin’den 7 adımda daha yaşanabilir Türkiye reçetesi
15:42 14.01.2023 (güncellendi: 15:43 14.01.2023) Abone ol
Prof. Selçuk Şirin, ‘Ya Adalet Ya Sefalet’ adlı son kitabıyla ilgili, “7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl anlatabilirim dedim bu kitabı yazdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de yanlış olacak bir karar verdim ve dedim ki ben tek kitapta Türkiye’nin bütün meselelerini ele alacağım ve bu sorunlara çözüm önereceğim.” dedi.
Eğitimci yazar Prof. Selçuk Şirin, son kitabı ‘Ya Adalet Ya Sefalet’i Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Şirin, “7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl anlatabilirim dedim bu kitabı yazdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de yanlış olacak bir karar verdim ve dedim ki ben tek kitapta Türkiye’nin bütün meselelerini ele alacağım ve bu sorunlara çözüm önereceğim. Zor bir işmiş, iki yılımı aldı” dedi.
Prof. Şirin’in anlattıklarından satırbaşları şöyle:
"Türkiye’de kitap pahalı. Kitaba ulaşanların sayısı zaten az. Bende bir köylü çocuğuyum. Para konusunda tutum bir insanım ve 7 kitaplık bir içeriği tek kitapta nasıl anlatabilirim dedim bu kitabı yazdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de yanlış olacak bir karar verdim ve dedim ki ben tek kitapta Türkiye’nin bütün meselelerini ele alacağım ve bu sorunlara çözüm önereceğim. Zor bir işmiş, iki yılımı aldı. Türkiye’yi dolaşıyorum gençlerle konuşuyorum aileleriyle konuşuyorum. Gençler umutsuz. Genç anne ve babalar var onlarla da konuşuyorum e onların büyük derdi evlatları 18 yaşına geldiği zaman acaba nasıl bir Türkiye’de yaşayacak sorusu. Yapılan araştırmalara göre gençlerin %60-%70’i ben artık bu ülkede yaşamak istemiyorum diyor. Herkesin derdi yurtdışına gitmek. Gençler gidişatın aynasıdır. 18 yaşındaki bir birey Türkiye’nin her şeyine bakıyor her konuyu merak ediyor ve oradan bir sonuç çıkartıyor. Bütün bunlara bakınca da eğitim, sağlık ve maddiyat gibi konularda tek tek uğraşmak ve çözüm önermek yetersiz kalıyor."
"Bir bilim insanın topluma yapabileceği en büyük katkılardan birisi sistematik yaklaşımdır. Kitapta neden 7 mesele var? Dünyada bir ülkenin kalkınmasını, refahını inceleyen kurumlar var. Bu kurumları inceledikten sonra bu 7 meselede bir ülkenin ölçümünü alırsanız oradaki insanların kalkınmasını, refahını anlayabilirsiniz. O yüzden bu 7 meseleyi seçtim. Veriler neyi söylüyorsa ve ona göre fikrinizi değiştirebiliyorsanız bilim insanız. Türkiye’nin verilerine baktım. Geçmişten bugüne neredeyiz? Türkiye’yi geçmişten bugüne değerlendirmek yetmiyor bir de dünyada nerelerdeyiz ona da bakmak gerekiyor. Dünya ekonomisinden aldığınız payı sıralama olarak yaptım ve aynı şeyi eğitim, barınma, sağlık, mutluluk ve istihdam için yaptım. Her istatistik bilginin yanına da ‘yaşayan anlatsın’ diye bir bölüm açtım ve kişisel hikayeler koydum. Gerçek, yaşanmış insan hikayeleri. Mesela işsizlik konusunda işsizliği yaşayan kişilerin hikayelerini derledim. Örneğin istihdam, bir aile ve 20 yıldır oturdukları kiralık evden çıkarılıyor ve İstanbul’da bütçesine uygun kiralık ev bulamıyor. Çevre konusunda köylülerin direnişini, köylülerin derdi, neden bu kadar uğraşıyorlar o zeytin ağaçlarını korumak için ya da termik santralin dibinde oturup kanserle uğraşan köylülerin mücadelesini anlattım. Her bölümde buna benzer hikayeler var."