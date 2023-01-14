Prof. Selçuk Şirin’den 7 adımda daha yaşanabilir Türkiye reçetesi

"Bir bilim insanın topluma yapabileceği en büyük katkılardan birisi sistematik yaklaşımdır. Kitapta neden 7 mesele var? Dünyada bir ülkenin kalkınmasını, refahını inceleyen kurumlar var. Bu kurumları inceledikten sonra bu 7 meselede bir ülkenin ölçümünü alırsanız oradaki insanların kalkınmasını, refahını anlayabilirsiniz. O yüzden bu 7 meseleyi seçtim. Veriler neyi söylüyorsa ve ona göre fikrinizi değiştirebiliyorsanız bilim insanız. Türkiye’nin verilerine baktım. Geçmişten bugüne neredeyiz? Türkiye’yi geçmişten bugüne değerlendirmek yetmiyor bir de dünyada nerelerdeyiz ona da bakmak gerekiyor. Dünya ekonomisinden aldığınız payı sıralama olarak yaptım ve aynı şeyi eğitim, barınma, sağlık, mutluluk ve istihdam için yaptım. Her istatistik bilginin yanına da ‘yaşayan anlatsın’ diye bir bölüm açtım ve kişisel hikayeler koydum. Gerçek, yaşanmış insan hikayeleri. Mesela işsizlik konusunda işsizliği yaşayan kişilerin hikayelerini derledim. Örneğin istihdam, bir aile ve 20 yıldır oturdukları kiralık evden çıkarılıyor ve İstanbul’da bütçesine uygun kiralık ev bulamıyor. Çevre konusunda köylülerin direnişini, köylülerin derdi, neden bu kadar uğraşıyorlar o zeytin ağaçlarını korumak için ya da termik santralin dibinde oturup kanserle uğraşan köylülerin mücadelesini anlattım. Her bölümde buna benzer hikayeler var."