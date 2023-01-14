https://sputniknews.com.tr/20230114/prof-dr-murat-turkes-kurakligi-hafifletecek-bir-yagis-gozukmuyor-1065747333.html

Prof. Dr. Murat Türkeş: Kuraklığı hafifletecek bir yağış gözükmüyor

Prof. Dr. Murat Türkeş: Kuraklığı hafifletecek bir yağış gözükmüyor

Yeni bir kurak devreye girildiğini belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, "Önümüzdeki 3 ayda yağış olmayacak demiyorum ama kuraklığı hafifletecek bir yağış... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T19:25+0300

2023-01-14T19:25+0300

2023-01-14T19:25+0300

dünya

prof. dr. murat türkeş

kuraklık

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İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son 40 yılda en kurak sonbaharın ardından Marmara başta olmak üzere ülkece suyun yeterli ve verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti.Türkeş, 2022'de sonbaharın hem sıcak hem de uzun süreli ortalamalara göre kurak geçtiğini, kışın başlamasının ardından aralık ayının ilk yarısında yağış alındığını ve sıcaklıkların düştüğünü söyledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Türkiye geneli sonbahar mevsimi yağış normali (1991-2020 ortalaması) 132,7 milimetreyken 2021'de 105.6 milimetre, 2022'de ise 96.3 milimetre olarak gerçekleştiğini belirten Türkeş, sonbahar yağışlarının normale kıyasla yüzde 27, 2021'in aynı mevsimine kıyasla da yüzde 9 azaldığını vurguladı.Türkeş, 2022'de normaline göre en fazla azalmanın yüzde 54 ile yaşandığı Marmara Bölgesi'nde sonbahar yağışlarının son 40 yıllık süreçte en düşük seviyede gerçekleştiğini aktardı.Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden uzun süreli ortalamaların üzerine çıktığını, kuraklığın da sürdüğünü dile getiren Türkeş, "Yaz kuraklığını da eklerseniz 6 aydan daha uzun bir süredir Türkiye'nin özellikle kuzeybatısında, Batı Anadolu ve Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege dahil olmak üzere İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz" dedi. 'Yeni bir kurak devreye girildi'Marmara Bölgesi'nin Çanakkale'nin de bulunduğu büyük bölümünde aşırı kuraklığın hakim olduğunu belirten Türkeş, 3 aylık ve 6 aylık kuraklık zaman dilimlerine bakıldığında ise önceki kurak dönem de sayıldığında son 3 yılda nemli periyotlar yaşandığını ancak yeni bir kurak devreye girildiğinin anlaşıldığını ifade etti.Bundan sonraki sürece ilişkin yağış beklentilerine değinen Türkeş, şöyle konuştu:'Akdeniz iklimi görülen bölgelerde kış kuraklıklarının sıklığı ve şiddeti arttı'Prof. Dr. Türkeş, mevsimlik tahminlere göre yağışlı günlerin olacağını ancak uzun süreli kuraklığı ortadan kaldıracak derecede yağışların ufukta görünmediğini ifade etti.Uzun süreli ortalamalardan daha sıcak koşulların yaşandığına işaret eden Türkeş, "Bu ağırlıklı olarak Kuzey Afrika kökenli, bu mevsimde olmaması gereken tropikal hava sistemlerinin kuzeye doğru sokulmasıyla bağlantılı. Hava sıcaklıklarının ortalamalardan daha yüksek olması, kışın 15, 16 hatta 19 derece gibi günlük en yüksek sıcaklıkların yaşanması, buharlaşma ve terlemeyle su kaybını da artırıyor. O yüzden buharlaşma, sıcaklık ve yağışı içeren indislerde aslında kuraklık şiddeti Marmara Bölgesi'nde ve Çanakkale yöresinde çok daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.Türkeş, ortalamalara göre gelecek aylarda yağışlardaki azalmanın özellikle tarım ve su kaynakları, kentsel içme ve kullanma suyu konusunda olumsuzluklara yol açabileceğini dile getirdi.Çanakkale'de büyük ölçekte nehirlerin değil küçük havzaların olduğunu, Sarıçay'ın beslediği kentte sadece Atikhisar Barajı'nın bulunduğunu anlatan Türkeş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230107/konyada-kuraklik-alarmi-obruk-sayisi-2-bin-500u-gecti-1065493860.html

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prof. dr. murat türkeş, kuraklık