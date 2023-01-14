https://sputniknews.com.tr/20230114/meteorolojiden-4-kent-icin-sari-alarm-3-bolgede-saganak-uyarisi-1065738408.html

Meteoroloji'den 4 kent için 'sarı' alarm: 3 bölgede sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 kent için 'sarı' alarm: 3 bölgede sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok bölge sağanak yağışların etkisi altında kalacak. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T09:42+0300

2023-01-14T09:42+0300

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yaşam

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'Sarı' alarm verilen Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'in yanı sıra, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı