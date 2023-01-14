https://sputniknews.com.tr/20230114/medvedev-japonya-basbakani-kisida-abdnin-hizmet-personeli-1065739144.html

Medvedev: Japonya Başbakanı Kişida, ABD’nin hizmet personeli

Medvedev: Japonya Başbakanı Kişida, ABD’nin hizmet personeli

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Biden ile Kişida’nın nükleer silahlarla ilgili anlaşmalarını utanç verici olarak nitelendirdi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T10:53+0300

2023-01-14T10:53+0300

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dünya

dmitriy medvedev

japonya

fumio kişida

abd

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kişida arasında varılan nükleer silahlar konusundaki anlaşmanın utanç verici olduğunu belirterek, Tokyo'nun tutumunu aşağılayıcı olarak nitelendirdi.Medvedev, “Bu o kadar büyük bir utanç ki, devletimizin nükleer planlarına ilişkin paranoya hakkında yorum bile yapmayacağım. Bir düşünün. Japon hükümetinin başı, aşağılayıcı, sadık bir çoşkuyla, Hiroşima ve Nagazaki'nin nükleer ateşinde yanan yüz binlerce Japon’un anısına ihanet ederek Rusya hakkında saçma sapan şeyler söylüyor. Kişida, nükleer silah kullanan tek ülkenin ABD olduğunu ve bunun tek kurbanının kendi ülkesi olduğu gerçeğini kesinlikle umursamıyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, Japon başbakanının ABD başkanına ülkesine yönelik nükleer saldırıyı hatırlatacağı ve ABD’li yetkililerin bu savaş suçu için hiçbir zaman dile getirmermedikleri pişmanlık talebinde bulunacağı yerde, Amerikalılara hizmet etmeyi görev addettiğini belirterek, “Ama hayır, Kişida Amerikalılar için sadece bir hizmet personeli ve uşakların cesareti olmaz” ifadelerine yer verdi.Cuma günü Washington'da bir araya gelen Biden ve Kişida, “Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının insanlığa karşı bir suç olacağını ve hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini” ifade etmişti.

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dmitriy medvedev, japonya, fumio kişida, abd