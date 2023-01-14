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https://sputniknews.com.tr/20230114/masak-bazi-odeme-islemlerindeki-parasal-tutarlari-yeniden-belirledi-1065744262.html
MASAK, bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
MASAK, bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hayat sigortası, elektronik haberleşme ödemelerinin de aralarında olduğu bazı işlemlerde parasal tutarları yeniden... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T17:42+0300
2023-01-14T17:42+0300
dünya
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "MASAK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu değişiklikle yükümlü gruplardan gelen artış taleplerine karşılık vermek ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda kimlik tespitinde basitleştirilmiş tedbirlerin öngörüldüğü tebliğde belirlenen parasal tutarlar, ihtiyaca binaen artırıldı.Basitleştirilmiş tedbir uygulanacak (teyit zorunluluğu olmayacak) hayat sigortasında, bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigortalarda prim tutarı 12 bin 500 liradan 25 bin liraya yükseltildi.Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarıyla her halükarda bakiyesi 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerçekleştirilen elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1250 liradan, 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarı ile her halükarda bakiyesi 1250 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde, bir seferlik işlem tutarı 500 liradan 1000 liraya, aylık işlem tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.Söz konusu tutarlar en son şubat 2021 döneminde FATF standartlarına uyum amacıyla yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında güncellenmişti.Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html
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hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete
hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete

MASAK, bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi

17:42 14.01.2023
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hayat sigortası, elektronik haberleşme ödemelerinin de aralarında olduğu bazı işlemlerde parasal tutarları yeniden belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "MASAK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu değişiklikle yükümlü gruplardan gelen artış taleplerine karşılık vermek ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda kimlik tespitinde basitleştirilmiş tedbirlerin öngörüldüğü tebliğde belirlenen parasal tutarlar, ihtiyaca binaen artırıldı.
Basitleştirilmiş tedbir uygulanacak (teyit zorunluluğu olmayacak) hayat sigortasında, bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigortalarda prim tutarı 12 bin 500 liradan 25 bin liraya yükseltildi.
Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarıyla her halükarda bakiyesi 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerçekleştirilen elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1250 liradan, 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarı ile her halükarda bakiyesi 1250 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.
Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde, bir seferlik işlem tutarı 500 liradan 1000 liraya, aylık işlem tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.
Söz konusu tutarlar en son şubat 2021 döneminde FATF standartlarına uyum amacıyla yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında güncellenmişti.
Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
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