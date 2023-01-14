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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen artık Kenan Evren kafasısın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen artık Kenan Evren kafasısın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Benimle ilgili iftiralarını askerlere... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T18:30+0300
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara yanıt verdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük” demişti.
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen artık Kenan Evren kafasısın

18:30 14.01.2023 (güncellendi: 18:33 14.01.2023)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük” demişti.
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