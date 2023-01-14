Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen artık Kenan Evren kafasısın
18:30 14.01.2023 (güncellendi: 18:33 14.01.2023)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
© İHA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Muğla’da yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!"
Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 14, 2023
Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük” demişti.