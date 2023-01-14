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Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt
CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T21:30+0300
2023-01-14T21:32+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de "Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması" programında gündemi değerlendiriyor."Son liderler zirvesinin ardından Altılı Masa'yla ilgili olarak yapılan açıklamada, gelecek toplantının 26 Ocak'ta olacağı, 30 Ocak'ta da yol haritasının ve hükümet programının açıklanacağı ifade edilmişti. Bu süreç içerisinde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler arasında istişareler yapılacağı belirtilmişti. Bu süreçte sizin adaylığınız gündeme geldi mi, siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt

21:30 14.01.2023 (güncellendi: 21:32 14.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım" cevabını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de "Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması" programında gündemi değerlendiriyor.
"Son liderler zirvesinin ardından Altılı Masa'yla ilgili olarak yapılan açıklamada, gelecek toplantının 26 Ocak'ta olacağı, 30 Ocak'ta da yol haritasının ve hükümet programının açıklanacağı ifade edilmişti. Bu süreç içerisinde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler arasında istişareler yapılacağı belirtilmişti. Bu süreçte sizin adaylığınız gündeme geldi mi, siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:
Uğur Bey, siz medya dünyasının önemli bir aktörüsünüz. Doğal olarak açık ve net sorular soruyorsunuz. Bütün samimiyetimle ifade edeyim. Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım. Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor. O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.
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