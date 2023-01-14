https://sputniknews.com.tr/20230114/kiev-ocakov-ve-harkovda-patlamalar-1065738512.html
Kiev, Oçakov ve Harkov’da patlamalar
Kiev, Oçakov ve Harkov’da patlamalar
Ukrayna’da Kiev, Harkov ve Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T10:03+0300
2023-01-14T10:03+0300
2023-01-14T10:03+0300
ukrayna krizi
kiev
harkov
nikolayevsk
dinyeper nehri
patlama
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Ukrayna basınının aktardığına göre, başkent Kiev, Harkov ve Nikolayevskaya bölgesindeki Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldi.Kiev’de Dinyeper nehrinin sol yakasında patlamalar duyulduğu ancak hava alarmı yapılmadığı, Buça (Kiev bölgesi) ve Zaporojye bölgesinin Ukrayna tarafından kontrol edilen bölümünde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba’ya göre, patlamaların ardından kritik altyapı tesislerinden birinde yangın çıktı.
kiev
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nikolayevsk
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kiev, harkov, nikolayevsk, dinyeper nehri, patlama
kiev, harkov, nikolayevsk, dinyeper nehri, patlama
Kiev, Oçakov ve Harkov’da patlamalar
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Ukrayna’da Kiev, Harkov ve Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Ukrayna basınının aktardığına göre, başkent Kiev, Harkov ve Nikolayevskaya bölgesindeki Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldi.
Kiev’de Dinyeper nehrinin sol yakasında patlamalar duyulduğu ancak hava alarmı yapılmadığı, Buça (Kiev bölgesi) ve Zaporojye bölgesinin Ukrayna tarafından kontrol edilen bölümünde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.
Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba’ya göre, patlamaların ardından kritik altyapı tesislerinden birinde yangın çıktı.