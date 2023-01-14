https://sputniknews.com.tr/20230114/kiev-ocakov-ve-harkovda-patlamalar-1065738512.html

Kiev, Oçakov ve Harkov’da patlamalar

Kiev, Oçakov ve Harkov’da patlamalar

Ukrayna’da Kiev, Harkov ve Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T10:03+0300

2023-01-14T10:03+0300

2023-01-14T10:03+0300

ukrayna krizi

kiev

harkov

nikolayevsk

dinyeper nehri

patlama

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Ukrayna basınının aktardığına göre, başkent Kiev, Harkov ve Nikolayevskaya bölgesindeki Oçakov kentlerinde patlamalar meydana geldi.Kiev’de Dinyeper nehrinin sol yakasında patlamalar duyulduğu ancak hava alarmı yapılmadığı, Buça (Kiev bölgesi) ve Zaporojye bölgesinin Ukrayna tarafından kontrol edilen bölümünde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba’ya göre, patlamaların ardından kritik altyapı tesislerinden birinde yangın çıktı.

kiev

harkov

nikolayevsk

dinyeper nehri

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kiev, harkov, nikolayevsk, dinyeper nehri, patlama