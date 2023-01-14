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https://sputniknews.com.tr/20230114/kadikoy-belediye-baskani-sure-verdi-scooter-sayilarini-yasal-sayiya-indirmezseniz-toplayacagiz-1065757074.html
Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız
Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T23:37+0300
2023-01-14T23:37+0300
dünya
kadıköy
kadıköy belediyesi
scooter
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İstanbul Kadıköy, scooter sayısı yasal sınırın 4 kat üzerine çıktı.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, şunlar söyledi:
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kadıköy, kadıköy belediyesi, scooter

Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız

23:37 14.01.2023
© AAe-scooter
e-scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını söyleyerek, hafta sonuna kadar süre tanıdı.
İstanbul Kadıköy, scooter sayısı yasal sınırın 4 kat üzerine çıktı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, şunlar söyledi:
"Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”
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