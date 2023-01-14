https://sputniknews.com.tr/20230114/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065745357.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T18:47+0300
2023-01-14T18:47+0300
2023-01-14T18:50+0300
dünya
kartal
miting
kartal meydanı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.
kartal meydanı
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kartal, miting, kartal meydanı
kartal, miting, kartal meydanı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:47 14.01.2023 (güncellendi: 18:50 14.01.2023) Abone ol
Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.