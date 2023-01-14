https://sputniknews.com.tr/20230114/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065745357.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T18:47+0300

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dünya

kartal

miting

kartal meydanı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

kartal meydanı

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kartal, miting, kartal meydanı