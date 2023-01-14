https://sputniknews.com.tr/20230114/israil-ukraynadan-catisma-nedeniyle-gelenlere-mali-yardimi-kesiyor-1065732052.html
İsrail, Ukrayna’dan çatışma nedeniyle gelenlere mali yardımı kesiyor
İsrail, Ukrayna’dan çatışma nedeniyle gelenlere mali yardımı kesiyor
İsrail’in, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ülkeye gelen göçmenlere aylık mali yardımı keseceği belirtildi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:13+0300
2023-01-14T00:13+0300
2023-01-14T00:13+0300
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Haaretz gazetesinin haberinde, “Geçici kararnamenin süresinin dolmasıyla birçok göçmen için aylık ödenekler Şubat ayında sona erecek. Entegrasyon Bakanlığı şu an için kararnameyi uzatma niyetinde değil” ifadesine yer verildi.Bazı göçmenlerin Aralık ayında ödenek almadığını aktaran gazete, Bakanlığın finansman onayı almadığını, bu yüzden göçmenlere yaklaşık 6 milyon dolar değerinde ödeme yapamadığını kaydetti.Ağustos 2022 öncesinde gelenlerin, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren bir yıl boyunca ödenekleri almaya devam edeceğini kaydeden Bakanlık, aralık ödeneklerini dağıtmak için para bulma sözünü verdi.Haberde, şubat ayından bu yana toplamda 32 bin 940 bin göçmenin en az bir kere 1000 şekellik (yaklaşık 5 bin 500 TL) ödenek aldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/estonya-ukraynali-siginmacilarin-bir-kismini-finlandiyaya-gonderecek-1065723199.html
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israil, ukrayna, yardım, göçmen, göçmen krizi, rusya, ortadoğu
israil, ukrayna, yardım, göçmen, göçmen krizi, rusya, ortadoğu
İsrail, Ukrayna’dan çatışma nedeniyle gelenlere mali yardımı kesiyor
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İsrail’in, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ülkeye gelen göçmenlere aylık mali yardımı keseceği belirtildi.
Haaretz gazetesinin haberinde, “Geçici kararnamenin süresinin dolmasıyla birçok göçmen için aylık ödenekler Şubat ayında sona erecek. Entegrasyon Bakanlığı şu an için kararnameyi uzatma niyetinde değil” ifadesine yer verildi.
Bazı göçmenlerin Aralık ayında ödenek almadığını aktaran gazete, Bakanlığın finansman onayı almadığını, bu yüzden göçmenlere yaklaşık 6 milyon dolar değerinde ödeme yapamadığını kaydetti.
Ağustos 2022 öncesinde gelenlerin, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren bir yıl boyunca ödenekleri almaya devam edeceğini kaydeden Bakanlık, aralık ödeneklerini dağıtmak için para bulma sözünü verdi.
Haberde, şubat ayından bu yana toplamda 32 bin 940 bin göçmenin en az bir kere 1000 şekellik (yaklaşık 5 bin 500 TL) ödenek aldığı ifade edildi.