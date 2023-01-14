https://sputniknews.com.tr/20230114/ispanyada-cansu-dere-ve-melis-sezene-altin-uzum-bagi-odulu-1065736909.html

İspanya'da Cansu Dere ve Melis Sezen'e 'Altın Üzüm Bağı' ödülü

İspanya'da Cansu Dere ve Melis Sezen'e 'Altın Üzüm Bağı' ödülü

Türk dizilerin son yıllarda İspanya'da yakaladığı ün, Türk oyuncular Cansu Dere ve Melis Sezen'e ödül getirdi. İki oyuncu 'Altın Üzüm Bağı' ödülüne layık... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T05:00+0300

2023-01-14T05:00+0300

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yaşam

melis sezen

cansu dere

ispanya

dizi

türk dizileri

ödül

avrupa

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İstanbul'un yaklaşık 4 bin kilometre uzağında olan Endülüs bölgesinin Granada'da kentindeki Sierra Nevada dağı eteklerindeki Torvizcon köyü, Türkiye ve İspanya arasında kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayan Türk dizileriyle kendilerini tanıtan Cansu Dere ve Melis Sezen'e ödül verdi.Cansu Dere, 'Altın Üzüm Bağı' adıyla bu yıl 8.si düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamazken, Melis Sezen ilk defa geldiği İspanya'da büyük ilgiyle karşılandı.Sosyal hizmetlerinden hasta bakıcılar, bölgedeki yardımlarından Silahlı Kuvvetler Acil Müdahale Birimi, ünlü flamenko şarkıcısı Maria del Monte, eski Real Madridli futbolcu İker Casillas, 'Ses' yarışmasıyla yükselişe geçen Ana Gonzalez, İspanyol aktör Ricardo Gomez, Cezayirli aktör Abdel Hamid Krim ile Melis Sezen de ödül alanlar arasında yer aldı.Oyuncu Melis Sezen, AA muhabirine, "Çok kıymetli bir ödül. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Oynadığım diziler İspanya'da yayınlandığında çok güzel mesajlar alıyordum. Şimdi bunu burada bizzat görüp ilginin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladım" dedi."Bu ödül, Türk dizilerinin başarısını ve yaptığımız işin dünyadaki değerini gösteriyor" diyen Sezen, "Bu ödül ile belki de Türkleri çok seven ve sıcak kanlı olan İspanyollar ile Türkleri, Akdeniz'in iki ucundaki İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik" ifadesini kullandı.'Türk dizileri İspanya'da gerçek bir fenomen'Torvizcon Belediye Başkanı David Moreno Salas da "Türk dizileri İspanya'da gerçek bir fenomen. Çok kaliteli diziler ve oyuncular da üst düzeyde. Diğer yandan Türkler ve İspanyollar birbirlerine çok benziyor. Bu kadar öne çıkan ve insanların ilgi gösterdiği oyuncuları ödüllendirmemiz bizler için çok normal" diye konuştu.Belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürü Begona Rodriguez Moron ise "Türk dizilerini çok popüler. Burası küçük bir yer amam herkes Türkiye'yi tanır hale geldi" açıklamasında bulundu.5 Türk dizisini aynı anda takip etmeye çalıştığını söyleyen Maria Luz de "Yaşadığım yeri Endülüs bölgesini konuşursam burada Türk dizileri tamamen moda. Diziler sebebiyle televizyonun başından ayrılamıyorum. En kısa Türkiye'ye gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.'Kültürel ilişkiler iki ülkeyi yakınlaştırıyor'Melis Sezen'e ödülünü takdim eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da şunları kaydetti:İspanya'nın 'ulusal kültürel değerleri' arasında bulunan Torvizcon'un yerel bayramı dolayısıyla 2014 yılından bu yana verilmeye başlanan 'Altın Üzüm Bağı Ödülleri'nin ardından köyün farklı yerlerinde ateşler yakılıp, eğlenceler düzenlendi.İlk olarak 2018 yılında İspanya'da gösterilmeye başlanan Türk dizileri izlenme rekorları kırarken, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya da önemli bir fayda sağlıyor.

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melis sezen, cansu dere, ispanya, dizi, türk dizileri, ödül, avrupa