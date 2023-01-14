https://sputniknews.com.tr/20230114/iran-suudi-arabistan-iliskileri-normallestirmeye-henuz-hazir-degil-1065734908.html
İran: Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmeye henüz hazır değil
İran: Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmeye henüz hazır değil
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak Riyad yönetiminin buna henüz... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T02:19+0300
2023-01-14T02:19+0300
2023-01-14T02:19+0300
dünya
iran
suudi arabistan
hüseyin emir abdullahiyan
ikili ilişki
ortadoğu
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ülkesi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisi için Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmelere değinen Abdullahiyan, "Bağdat'ta Suudi Arabistan ile şu ana kadar 5 defa görüşme yaptık. Diplomatik ilişkileri normal hale getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı."Tahran'ın Riyad ile Bağdat'ta sürdürdüğü müzakereler iyidir ve ilerleme kaydedildi" diyen Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ise İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil" değerlendirmesini yaptı.Bağdat'taki müzakerelerde sadece 'ikili ilişkilerin' ele alınmadığının altını çizen İranlı Bakan, Tahran ve Riyad arasında güvenlik görüşmelerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, ilk önce Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ardından Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/iranda-ingiltere-adina-casuslukla-suclanan-eski-savunma-bakan-yardimcisi-idama-mahkum-edildi-1065651622.html
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iran, suudi arabistan, hüseyin emir abdullahiyan, ikili ilişki, ortadoğu
iran, suudi arabistan, hüseyin emir abdullahiyan, ikili ilişki, ortadoğu
İran: Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmeye henüz hazır değil
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak Riyad yönetiminin buna henüz hazır olmadığını öne sürdü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkesi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisi için Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmelere değinen Abdullahiyan, "Bağdat'ta Suudi Arabistan ile şu ana kadar 5 defa görüşme yaptık. Diplomatik ilişkileri normal hale getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
"Tahran'ın Riyad ile Bağdat'ta sürdürdüğü müzakereler iyidir ve ilerleme kaydedildi" diyen Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ise İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil" değerlendirmesini yaptı.
Bağdat'taki müzakerelerde sadece 'ikili ilişkilerin' ele alınmadığının altını çizen İranlı Bakan, Tahran ve Riyad arasında güvenlik görüşmelerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, ilk önce Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ardından Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.