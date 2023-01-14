https://sputniknews.com.tr/20230114/iran-suudi-arabistan-iliskileri-normallestirmeye-henuz-hazir-degil-1065734908.html

İran: Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmeye henüz hazır değil

İran: Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmeye henüz hazır değil

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak Riyad yönetiminin buna henüz... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T02:19+0300

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dünya

iran

suudi arabistan

hüseyin emir abdullahiyan

ikili ilişki

ortadoğu

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ülkesi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisi için Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmelere değinen Abdullahiyan, "Bağdat'ta Suudi Arabistan ile şu ana kadar 5 defa görüşme yaptık. Diplomatik ilişkileri normal hale getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı."Tahran'ın Riyad ile Bağdat'ta sürdürdüğü müzakereler iyidir ve ilerleme kaydedildi" diyen Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ise İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil" değerlendirmesini yaptı.Bağdat'taki müzakerelerde sadece 'ikili ilişkilerin' ele alınmadığının altını çizen İranlı Bakan, Tahran ve Riyad arasında güvenlik görüşmelerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, ilk önce Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ardından Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.

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iran, suudi arabistan, hüseyin emir abdullahiyan, ikili ilişki, ortadoğu