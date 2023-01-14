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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah'la görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah'la görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T02:36+0300
2023-01-14T02:40+0300
dünya
iran
lübnan
hizbullah
hüseyin emir abdullahiyan
hasan nasrallah
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile bir araya geldi.Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin ala alındığı görüşmede ayrıca, "yeni İsrail hükümetinin bölge üzerindeki tehditleri ile direniş ekseninin bölgesel ve uluslararası gelişme ve olaylarla yüzleşmeye hazır olup olmadığının tartışıldığı" kaydedildi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve mevkidaşı Abdallah Buhabib ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
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iran, lübnan, hizbullah, hüseyin emir abdullahiyan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah
iran, lübnan, hizbullah, hüseyin emir abdullahiyan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah'la görüştü

02:36 14.01.2023 (güncellendi: 02:40 14.01.2023)
© AAİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (sağda) ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (sağda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile bir araya geldi.
Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin ala alındığı görüşmede ayrıca, "yeni İsrail hükümetinin bölge üzerindeki tehditleri ile direniş ekseninin bölgesel ve uluslararası gelişme ve olaylarla yüzleşmeye hazır olup olmadığının tartışıldığı" kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve mevkidaşı Abdallah Buhabib ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
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