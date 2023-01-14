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İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı
İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, 152 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. Her... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:09+0300
2023-01-14T00:09+0300
kadın
türkiye
nesrin yılmaz binay
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
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Kökleri 1871 yılına dek uzanan, 152 yıllık İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) bir ilk yaşandı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. 12 yıldır İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı’na amir oldu.Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay’ın görev yaptığı garajda 98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor.Anadolu Yakasında, Çekmeköy - Sultanbeyli ve Sancaktepe’den İstanbul’un bir çok noktasına giden otobüsler, Nesrin Yılmaz Binay amirliğinde sefere hazırlanıp çıkıyor.İETT’nin ilk ve tek kadın garaj amiri olmasından büyük gurur duyduğunu anlatan Nesrin Yılmaz Binay, “Sahada kadın çalışanların artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Bu görevi bana sunduklarında ben çok gurur duydum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum” dedi.
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kadın, nesrin yılmaz binay, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
kadın, nesrin yılmaz binay, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı

00:09 14.01.2023
© İBBNesrin Yılmaz Binay
Nesrin Yılmaz Binay - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, 152 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajında 98 teknik personel ile 263 şoföre amirlik yapıyor.
Kökleri 1871 yılına dek uzanan, 152 yıllık İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) bir ilk yaşandı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı.
12 yıldır İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı’na amir oldu.
Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay’ın görev yaptığı garajda 98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor.
Anadolu Yakasında, Çekmeköy - Sultanbeyli ve Sancaktepe’den İstanbul’un bir çok noktasına giden otobüsler, Nesrin Yılmaz Binay amirliğinde sefere hazırlanıp çıkıyor.
İETT’nin ilk ve tek kadın garaj amiri olmasından büyük gurur duyduğunu anlatan Nesrin Yılmaz Binay, “Sahada kadın çalışanların artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Bu görevi bana sunduklarında ben çok gurur duydum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum” dedi.
© İBBNesrin Yılmaz Binay
Nesrin Yılmaz Binay - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
Nesrin Yılmaz Binay
© İBB
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