https://sputniknews.com.tr/20230114/iett-tarihinde-bir-ilk-kadin-garaj-amiri-goreve-basladi-1065731024.html

İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı

İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, 152 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. Her... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T00:09+0300

2023-01-14T00:09+0300

2023-01-14T00:09+0300

kadın

türkiye

nesrin yılmaz binay

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

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Kökleri 1871 yılına dek uzanan, 152 yıllık İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) bir ilk yaşandı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. 12 yıldır İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı’na amir oldu.Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay’ın görev yaptığı garajda 98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor.Anadolu Yakasında, Çekmeköy - Sultanbeyli ve Sancaktepe’den İstanbul’un bir çok noktasına giden otobüsler, Nesrin Yılmaz Binay amirliğinde sefere hazırlanıp çıkıyor.İETT’nin ilk ve tek kadın garaj amiri olmasından büyük gurur duyduğunu anlatan Nesrin Yılmaz Binay, “Sahada kadın çalışanların artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Bu görevi bana sunduklarında ben çok gurur duydum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum” dedi.

türkiye

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kadın, nesrin yılmaz binay, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)