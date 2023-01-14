https://sputniknews.com.tr/20230114/halic-koprusunde-bir-otomobile-silahli-saldiri-duzenlendi-1-olu-1065738069.html
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yeri... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T09:29+0300
2023-01-14T09:29+0300
2023-01-14T09:29+0300
yaşam
haliç
saldırı
silahlı saldırı
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Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu öldürülen olayın yaşandığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.Orta yol trafiğe kapatıldıSilahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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haliç, saldırı, silahlı saldırı
haliç, saldırı, silahlı saldırı
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
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İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan tespit etti.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu öldürülen olayın yaşandığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.
Orta yol trafiğe kapatıldı
Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.