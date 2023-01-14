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Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yeri... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T09:29+0300
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yaşam
haliç
saldırı
silahlı saldırı
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Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu öldürülen olayın yaşandığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.Orta yol trafiğe kapatıldıSilahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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haliç, saldırı, silahlı saldırı
haliç, saldırı, silahlı saldırı

Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

09:29 14.01.2023
© İHAHaliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan tespit etti.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu öldürülen olayın yaşandığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Orta yol trafiğe kapatıldı

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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