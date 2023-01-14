https://sputniknews.com.tr/20230114/halic-koprusunde-bir-otomobile-silahli-saldiri-duzenlendi-1-olu-1065738069.html

Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yeri... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T09:29+0300

2023-01-14T09:29+0300

2023-01-14T09:29+0300

yaşam

haliç

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065737924_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf252d23100696f63129d94e94f808f1.jpg

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu öldürülen olayın yaşandığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.Orta yol trafiğe kapatıldıSilahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

haliç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haliç, saldırı, silahlı saldırı