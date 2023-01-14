https://sputniknews.com.tr/20230114/guney-amerikanin-sicak-gunleri-kartel-savaslari-baskinlar-protestolar-1065825330.html
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
ABD'de serbest bırakılan Küba casusu Montes, Meksika'da kartel savaşları, Brezilya'da eylemler... Latin Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T15:00+0300
2023-01-14T15:00+0300
2023-01-17T12:07+0300
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Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
ABD Savunma İstihbarat Kurumu (DIA) eski kıdemli analisti Ana Belen Montes, 21 yıllık esaretin ardından sessizce özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan, Güney Amerika yeniden çatışmalara ve siyasi krizlere sahne oldu. Küba casusu Montes kimdi? Meksika'da kartel savaşları nasıl başladı? Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin amacı ne?Güney Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
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radyo, küba, brezilya, meksika, аудио
radyo, küba, brezilya, meksika, аудио
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
15:00 14.01.2023 (güncellendi: 12:07 17.01.2023) Abone ol
ABD'de serbest bırakılan Küba casusu Montes, Meksika'da kartel savaşları, Brezilya'da eylemler... Latin Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
ABD Savunma İstihbarat Kurumu (DIA) eski kıdemli analisti Ana Belen Montes, 21 yıllık esaretin ardından sessizce özgürlüğüne kavuştu.
Öte yandan, Güney Amerika yeniden çatışmalara ve siyasi krizlere sahne oldu.
Küba casusu Montes kimdi? Meksika'da kartel savaşları nasıl başladı? Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin amacı ne?
Güney Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.