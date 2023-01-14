Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar

GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ

ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.