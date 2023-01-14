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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/guney-amerikanin-sicak-gunleri-kartel-savaslari-baskinlar-protestolar-1065825330.html
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
ABD'de serbest bırakılan Küba casusu Montes, Meksika'da kartel savaşları, Brezilya'da eylemler... Latin Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
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Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
ABD Savunma İstihbarat Kurumu (DIA) eski kıdemli analisti Ana Belen Montes, 21 yıllık esaretin ardından sessizce özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan, Güney Amerika yeniden çatışmalara ve siyasi krizlere sahne oldu. Küba casusu Montes kimdi? Meksika'da kartel savaşları nasıl başladı? Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin amacı ne?Güney Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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Erkin Öncan
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radyo, küba, brezilya, meksika, аудио
radyo, küba, brezilya, meksika, аудио

Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar

15:00 14.01.2023 (güncellendi: 12:07 17.01.2023)
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Güney Amerika'nın sıcak günleri: Kartel savaşları, baskınlar, protestolar
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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ABD'de serbest bırakılan Küba casusu Montes, Meksika'da kartel savaşları, Brezilya'da eylemler... Latin Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
ABD Savunma İstihbarat Kurumu (DIA) eski kıdemli analisti Ana Belen Montes, 21 yıllık esaretin ardından sessizce özgürlüğüne kavuştu.
Öte yandan, Güney Amerika yeniden çatışmalara ve siyasi krizlere sahne oldu.
Küba casusu Montes kimdi? Meksika'da kartel savaşları nasıl başladı? Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin amacı ne?
Güney Amerika'nın sıcak gündemi, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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