https://sputniknews.com.tr/20230114/gulsen-istanbulda-sahne-alacak-nasil-heyecanliyim-o-aksam-olacaklar-icin-1065739721.html
Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'
Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'
İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ilk büyük halk konserini verdiği İzmir'den sonra İstanbul'da... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T12:45+0300
2023-01-14T12:45+0300
2023-01-14T12:45+0300
yaşam
gülşen
istanbul
konser
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Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.Gülşen, biletleri dün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. Geriye sayım başlasın!"
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gülşen, istanbul, konser
Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ilk büyük halk konserini verdiği İzmir'den sonra İstanbul'da dinleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.
Gülşen, biletleri dün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:
"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. Geriye sayım başlasın!"