Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230114/gulsen-istanbulda-sahne-alacak-nasil-heyecanliyim-o-aksam-olacaklar-icin-1065739721.html
Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'
Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'
İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ilk büyük halk konserini verdiği İzmir'den sonra İstanbul'da... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T12:45+0300
2023-01-14T12:45+0300
yaşam
gülşen
istanbul
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065264165_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e81b07e9a4ea09473c11098966394a2.jpg
Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.Gülşen, biletleri dün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. Geriye sayım başlasın!"
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065264165_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_964957a51daa1975c1be2dc1d71b5f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülşen, istanbul, konser
gülşen, istanbul, konser

Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'

12:45 14.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETENİzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi
İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN
Abone olTelegram
İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ilk büyük halk konserini verdiği İzmir'den sonra İstanbul'da dinleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.
Gülşen, biletleri dün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:
"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. Geriye sayım başlasın!"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала