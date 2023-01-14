https://sputniknews.com.tr/20230114/gulsen-istanbulda-sahne-alacak-nasil-heyecanliyim-o-aksam-olacaklar-icin-1065739721.html

Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'

Gülşen İstanbul'da sahne alacak: 'Nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için'

İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ilk büyük halk konserini verdiği İzmir'den sonra İstanbul'da... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T12:45+0300

2023-01-14T12:45+0300

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yaşam

gülşen

istanbul

konser

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Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.Gülşen, biletleri dün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. Geriye sayım başlasın!"

istanbul

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gülşen, istanbul, konser