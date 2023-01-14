https://sputniknews.com.tr/20230114/gorgu-taniklari-ukrayna-silahli-kuvvetleri-soledarda-fosfor-bombalari-kullandi-1065755168.html

Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı

Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı

Görgü tanıkları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Soledar'daki insani konvoylara yönelik fosforlu mühimmat kullandığını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T22:14+0300

2023-01-14T22:14+0300

2023-01-14T22:14+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

soledar

fosfor

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RIA Novosti'ye konuşan görgü tanıkları, Ukrayna askerlerinin Soledar'da sığınmacıların bulunduğu insani yardım konvoylarına fosforlu mühimmatlarla saldırdığını aktardı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Ukrayna ordusu burada güçlü savunma tahkimatları kurmuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu belirtmişti.Bakanlık, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin 12 Ocak akşamı tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

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