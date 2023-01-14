https://sputniknews.com.tr/20230114/gorgu-taniklari-ukrayna-silahli-kuvvetleri-soledarda-fosfor-bombalari-kullandi-1065755168.html
Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı
Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı
Görgü tanıkları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Soledar'daki insani konvoylara yönelik fosforlu mühimmat kullandığını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:14+0300
2023-01-14T22:14+0300
2023-01-14T22:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
soledar
fosfor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e405eb63b6dcd61ab20a67fff862fefa.jpg
RIA Novosti'ye konuşan görgü tanıkları, Ukrayna askerlerinin Soledar'da sığınmacıların bulunduğu insani yardım konvoylarına fosforlu mühimmatlarla saldırdığını aktardı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Ukrayna ordusu burada güçlü savunma tahkimatları kurmuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu belirtmişti.Bakanlık, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin 12 Ocak akşamı tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
rusya
ukrayna
soledar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77253dd383c4dc1e417fe4c216a5c291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, soledar, fosfor
rusya, ukrayna, soledar, fosfor
Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı
Abone ol
Görgü tanıkları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Soledar'daki insani konvoylara yönelik fosforlu mühimmat kullandığını söyledi.
RIA Novosti'ye konuşan görgü tanıkları, Ukrayna askerlerinin Soledar'da sığınmacıların bulunduğu insani yardım konvoylarına fosforlu mühimmatlarla saldırdığını aktardı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Ukrayna ordusu burada güçlü savunma tahkimatları kurmuştu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu belirtmişti.
Bakanlık, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin 12 Ocak akşamı tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.