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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/gorgu-taniklari-ukrayna-silahli-kuvvetleri-soledarda-fosfor-bombalari-kullandi-1065755168.html
Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı
Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı
Görgü tanıkları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Soledar'daki insani konvoylara yönelik fosforlu mühimmat kullandığını söyledi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:14+0300
2023-01-14T22:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
soledar
fosfor
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RIA Novosti'ye konuşan görgü tanıkları, Ukrayna askerlerinin Soledar'da sığınmacıların bulunduğu insani yardım konvoylarına fosforlu mühimmatlarla saldırdığını aktardı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Ukrayna ordusu burada güçlü savunma tahkimatları kurmuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu belirtmişti.Bakanlık, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin 12 Ocak akşamı tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
rusya
ukrayna
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rusya, ukrayna, soledar, fosfor
rusya, ukrayna, soledar, fosfor

Görgü tanıkları: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Soledar'da fosfor bombaları kullandı

22:14 14.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Görgü tanıkları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Soledar'daki insani konvoylara yönelik fosforlu mühimmat kullandığını söyledi.
RIA Novosti'ye konuşan görgü tanıkları, Ukrayna askerlerinin Soledar'da sığınmacıların bulunduğu insani yardım konvoylarına fosforlu mühimmatlarla saldırdığını aktardı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Ukrayna ordusu burada güçlü savunma tahkimatları kurmuştu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu belirtmişti.
Bakanlık, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin 12 Ocak akşamı tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
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