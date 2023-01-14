https://sputniknews.com.tr/20230114/goc-idaresi-son-bir-haftada-2-bin-321-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1065749964.html

Göç İdaresi: Son bir haftada 2 bin 321 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi: Son bir haftada 2 bin 321 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 6-12 Ocak arasında 2 bin 269 yasadışı göçmenin yakalandığı, 2 bin 321 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T20:57+0300

2023-01-14T20:57+0300

2023-01-14T20:57+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

göçmen

göçmenler

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, Türkiye genelinde 6-12 Ocak tarihleri arasında 824'ü Afganistan, 91'i Pakistan, 1354'ü de diğer uyruklardan 2 bin 269 yasadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1101'i Afganistan, 107'si Pakistan ve 1113'ü diğer uyruklardan toplam 2 bin 321 yasadışı göçmen ise sınır dışı edildi.Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ise 1578'i Afganistan, 118'i Pakistan ve 1653'ü diğer uyruklardan 3 bin 349 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.Bahse konu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 6 bin 240 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 8 bin 129 oldu.Halen geri gönderme merkezlerinde 4 bin 848'i Afganistan, 3 bin 854'ü Pakistan ve 11 bin 44'ü diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 746 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 222 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230102/goc-idaresi-baskanligi-gecen-yil-124-bin-441-kacak-gocmenin-sinir-disi-edildigini-acikladi-1065309298.html

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