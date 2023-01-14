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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T02:50+0300
2023-01-14T02:51+0300
türkiye
güngör arslan
cinayet
kamera
kamera kayıtları
kocaeli
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gazeteci
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Kocaeli'de yerel bir gazetenin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında dava açılmıştı. Sanıklar hakkında açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz 9 Ocak'ta görülmüş, 4 tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle, 6 sanık değişen oranlarda hapisle, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.Cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Özkan'ın ofise geldiği, üst kata çıkarak Arslan'ın yanına gittiği, bir süre sonra elinde silahla koşarak merdivenlerden indiği ve ofisten çıkmadan arkasını dönerek yeniden üst kata doğru üst üste ateş ettiği görüldü.Öte yandan, müebbet hapis cezasına çarptırılan Ramazan Özkan, yargılandığı davanın 2. duruşmasında, "Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim. Korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/gazeteci-gungor-arslan-cinayetinde-4-kisi-tahliye-edildi-1060896021.html
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güngör arslan, cinayet, kamera, kamera kayıtları, kocaeli, gazete, gazeteci
güngör arslan, cinayet, kamera, kamera kayıtları, kocaeli, gazete, gazeteci

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

02:50 14.01.2023 (güncellendi: 02:51 14.01.2023)
© İHAKocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Güngör Arslan'a ateş ettikten sonra elinde silahla merdivenlerden indiği ve üst kata doğru üst üste ateş ettiği anlar yer aldı.
Kocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Güngör Arslan'a ateş ettikten sonra elinde silahla merdivenlerden indiği ve üst kata doğru üst üste ateş ettiği anlar yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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Kocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Güngör Arslan'a ateş ettikten sonra elinde silahla merdivenlerden indiği ve üst kata doğru üst üste ateş ettiği anlar yer aldı.
Kocaeli'de yerel bir gazetenin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz 9 Ocak'ta görülmüş, 4 tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle, 6 sanık değişen oranlarda hapisle, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.
Cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Özkan'ın ofise geldiği, üst kata çıkarak Arslan'ın yanına gittiği, bir süre sonra elinde silahla koşarak merdivenlerden indiği ve ofisten çıkmadan arkasını dönerek yeniden üst kata doğru üst üste ateş ettiği görüldü.
Öte yandan, müebbet hapis cezasına çarptırılan Ramazan Özkan, yargılandığı davanın 2. duruşmasında, "Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim. Korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.
Güngör Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
TÜRKİYE
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 4 kişi tahliye edildi
7 Eylül 2022, 02:42
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