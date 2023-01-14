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Bahçeli: MHP ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür
Bahçeli: MHP ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür
MHP'nin Kızılcahamam kampında açıklama yapan Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T15:07+0300
2023-01-14T15:09+0300
politika
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mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" dedi.Altılı masayı da eleştiren Bahçeli, "6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır, yutan eleman" diye konuştu.MHP lideri Bahçeli, seçimlere yönelik parti programı hakkında, "Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi örtüşmüştür. MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.Seçim tarihi açıklamasıSeçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.
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devlet bahçeli, mhp, 6'lı masa

Bahçeli: MHP ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür

15:07 14.01.2023 (güncellendi: 15:09 14.01.2023)
© İHADevlet Bahçeli, 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net
Devlet Bahçeli, 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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MHP'nin Kızılcahamam kampında açıklama yapan Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile beste örtüşmüştür" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı, başörtüsü düzenlemesi, seçim tarihi ve altılı masaya ilişkin açıklamalar yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.

MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" dedi.
Altılı masayı da eleştiren Bahçeli, "6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır, yutan eleman" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, seçimlere yönelik parti programı hakkında, "Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi örtüşmüştür. MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.

Seçim tarihi açıklaması

Seçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.
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