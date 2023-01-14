https://sputniknews.com.tr/20230114/devlet-bahceli-gufte-ile-beste-ortusmustur-1065741367.html

Bahçeli: MHP ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür

Bahçeli: MHP ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür

MHP'nin Kızılcahamam kampında açıklama yapan Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T15:07+0300

2023-01-14T15:07+0300

2023-01-14T15:09+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

6'lı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/17/1062624528_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6c2327788b3fb5a0920d32e24bbf1abc.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" dedi.Altılı masayı da eleştiren Bahçeli, "6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır, yutan eleman" diye konuştu.MHP lideri Bahçeli, seçimlere yönelik parti programı hakkında, "Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi örtüşmüştür. MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.Seçim tarihi açıklamasıSeçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, 6'lı masa