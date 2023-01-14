Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük
13:51 14.01.2023 (güncellendi: 14:02 14.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sakarya Arifiye'de ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük.
TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük.
Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?
İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.
Bay Kemal, cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkaracağının derdindesin. Kusura bakma, onlar oradan kolay kolay çıkamazlar.
Sakarya Arifiye'de ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük.
TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük.
Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?
İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.
Bay Kemal, cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkaracağının derdindesin. Kusura bakma, onlar oradan kolay kolay çıkamazlar.