https://sputniknews.com.tr/20230114/cumhurbaskani-erdogan-muglada-toplu-acilis-toreninde-konusuyor--1065740191.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T13:51+0300

2023-01-14T13:51+0300

2023-01-14T14:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

muğla

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Sakarya Arifiye'de ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız coşkuya tahammül edemeyenleri gördük.TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük.Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.Bay Kemal, cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkaracağının derdindesin. Kusura bakma, onlar oradan kolay kolay çıkamazlar.

muğla

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recep tayyip erdoğan, muğla