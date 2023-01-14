https://sputniknews.com.tr/20230114/cumhurbaskani-erdogan-muglada-sivil-toplum-ve-muhtarlar-bulusmasinda-konusuyor-1065742105.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır." dedi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T16:34+0300

2023-01-14T16:34+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

muhtar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletimize iradesiyle cumhurbaşkanlığı makamına geldik.Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır.(6'lı masa) Her şeyi söylediler, bir tek adaylarını söyleyemediler.Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir.(Altılı masa) Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar.Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar.5-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar.(Altılı masa) 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır.

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recep tayyip erdoğan, muhtar